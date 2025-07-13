今天的這封家書，來自抗日英雄趙一曼。



1935年11月，30歲的趙一曼在戰鬥中受傷被俘，敵人決定將她處死。

1936年8月2日，在押送途中，趙一曼從押送的職員處借了筆和紙，給她7歲的兒子寫了一封遺書。

她抗日被俘受盡酷刑仍不屈 遭處死前給7歲兒子寫了這封感人的信（01製圖）

領導秘密抗日組織 被俘後受盡酷刑摧殘卻寧死不屈 點圖放大了解更多：

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趙一曼：不要忘記你的母親是為國而犧牲的

寧兒：



母親對於你沒有能盡到教育的責任，實在是遺憾的事情。母親因為堅決地做了反滿抗日的鬥爭，今天已經到了犧牲的前夕了。母親和你在生前是永久沒有再見的機會了。希望你，寧兒啊！趕快成人來安慰你地下的母親！我最親愛的孩子啊！母親不用千言萬語來教育你，就用實行來教育你。



在你長大成人之後，希望你不要忘記你的母親是為國而犧牲的！



一九三六年八月二日

你的母親趙一曼於車中



趙一曼，字淑寧，原名李坤泰，又名李一超，1905年生於四川宜賓。1923年加入中國社會主義青年團，1926年轉為中國共產黨黨員。1928年4月經黨組織批准，與校友、中共黨員陳達邦結婚。當年10月回國。1929年1月生下兒子「寧兒」。

1932年春，趙一曼到東北從事秘密抗日活動。1935年秋，領導抗日武裝鬥爭，威震珠河。1935年11月在戰鬥中受傷被俘。

不久，趙一曼被帶回哈爾濱，日寇使用各種酷刑摧殘她，但她寧死不屈，毫不動搖。敵人在無計可施的情況下，最終決定把趙一曼押解到她曾戰鬥過的珠河縣（今黑龍江省尚志市）處死。1936年8月2日，在押送途中，趙一曼感到死亡迫近，希望給她7歲的兒子寫一封遺書，就從押送的職員處借了筆和紙，前後兩次，寫了反滿抗日的遺書。

1950年，長春電影製片廠攝製的電影《趙一曼》在全國熱映。觀眾中也有趙一曼的丈夫陳達邦和兒子寧兒，可是他們並不知道趙一曼是自己的親人。直到1954年，在趙一曼家人多方尋找和她當年戰友的幫助下，才最終核實了趙一曼的身份。

於是，陳達邦帶着兒子陳掖賢（寧兒）踏上了開往黑龍江的列車，在東北烈士紀念館，他們參觀了趙一曼烈士的事蹟展覽。看到母親被敵人殘酷折磨，陳掖賢悲痛不已，用鋼筆把母親寫給他的第一封遺書抄在了筆記本上。如今，陳掖賢也已去世。當年他手抄的家書，傳到了他的女兒、趙一曼的孫女陳紅的手上。

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