帶貨重量創新高、3個月應急發射能力　天舟九號實現兩個「首次」

7月15日，天舟九號貨運飛船發射任務取得圓滿成功。其為太空站應用與發展階段組批生產的第4艘貨運飛船，承擔著為神舟二十號和神舟二十一號乘組運送物資的任務。值得注意的是，天舟九號此次帶貨的重量達到了約6.5噸，裝載重量創新高。同時，飛船亦是首次具備3個月應急發射能力。



圖為2025年7月15日，天舟九號貨運飛船於清晨5時34分發射升空。（央視截圖）

據央視報道，天舟九號運送的貨物包括航天員系統乘員物資、空間站系統平台物資以及空間應用系統、航天醫學實驗領域、航天技術試驗領域實驗樣品和設備設施等，將為空間站在軌運營和航天員長期駐留提供有力保障和支撐。航天科技集團五院天舟貨運飛船系統主任設計師楊勝介紹，裝載方案不斷優化，裝載能力得到釋放，6.5噸雖然是歷次最重的，但也沒有超出設計範圍，整個裝載能力經過了地面的驗證。

圖為2025年7月12日，天舟九號船箭組合體轉運至發射區，將於近日擇機發射。（中國載人航天微信公號圖片）

通過對貨運飛船裝載方案的優化，天舟九號貨物艙內的空間利用率也是歷次貨運飛船任務中最高的。楊勝介紹，這次大型的貨物比較多，尺寸、重量比較大，在裝載方案設計上也做了優化和考慮，讓空間裝得更滿。而除了貨物艙內的貨物，天舟九號還搭載了兩項試驗載荷，將持續開展新型空間技術在軌試驗，提高任務綜合效益。

另一方面，天舟九號還實現了首次具備3個月應急發射能力。其採用組批生產的模式，研製人員統籌多艘貨運飛船的研製工作，在確保上一艘天舟八號按計劃執行發射任務的同時，提前完成了天舟九號的全部研製工作，使其具備3個月應急發射的條件。

這種全新工作模式，在貨運飛船發射任務中尚屬首次。楊勝表示，通過合理規劃投產和研製，一艘在研製，一艘完成出廠準備，下一艘具備了發射條件，「是這樣的流水線過程」。他指出，天舟九號是這一批次中的第四艘飛船，該批次其他飛船的研制工作正在穩步推進中，他們的技術狀態整體基本保持一致，後續貨船也都具備任務備份的能力。