天舟九號貨運飛船發射成功 為太空站神舟航天員補給物資
撰文：蕭通
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天舟九號貨運飛船發射任務取得圓滿成功。據中國載人航天工程辦公室消息，於北京時間7月15日5時34分，搭載天舟九號貨運飛船的長征七號遙十運載火箭，在文昌航天發射場點火發射。約10分鐘後，飛船與火箭成功分離並進入預定軌道，之後飛船太陽能帆板順利展開，發射取得圓滿成功。飛船裝載了航天員在軌駐留消耗品、推進劑、應用實（試）驗裝置等物資，後續將與在軌運行的空間站組合體進行交會對接。
約攜6噸重補給物資 包括兩套飛天艙外航天服
天舟九號可為空間站在軌運營，以及和航天員長期駐留提供有力保障和支撐。飛船發射後將對接於核心艙後向端口，主要為航天員送上駐留物資、艙外服等出艙消耗物資，保障平台安全運行的維修備件和推進劑、應用任務各類載荷和樣品等。
這一次天舟九號貨運飛船計劃攜帶大約6噸重的補給物資，主要用來保障神舟二十號和神舟二十一號兩批航天員乘組在軌生活、工作所必備的物品。
特別值得關注的是，這次將送上2套全新的飛天艙外航天服，為中國自主研制，其設計壽命由原來的3年15次，大幅提升為4年20次。
另外，中國空間站的太空健身房設備將再次升級，這次將送上一套全新的核心肌肉鍛煉裝置，有助於航天員在太空微重力環境下避免肌肉萎縮的問題。此外，還有2套前沿的空間科學實驗裝置升空。
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