內地外賣大戰價格低至｢0元購｣　行業發聲抵制「內捲式」惡性競爭

中國外賣市場近期爆發激烈補貼大戰，阿里巴巴旗下淘寶閃購、美團、京東等平台連續多週推出「零元購」等極端促銷活動。中國連鎖經營協會發布倡議書，指這種依賴資本力量的低價競爭嚴重擾亂市場公平秩序，呼籲企業遠離「補貼換流量」的短視行為。



中國外賣市場大戰持續升溫，阿里巴巴、美團、京東等三大平台自7月初起相繼加碼，讓當地奶茶咖啡重回一杯1、2元（人民幣，下同）的低價狀態，甚至在週末以低至「零元購」的方式，令平台流量暴增。

美團資料顯示，7月5日單日訂單峰值突破1.2億單，為平日的兩倍以上，部份騎手單日送達破百單，日薪上看千元。部份地區配送出現瓶頸，平台一度宕機，外溢訂單轉向第三方配送企業。

淘寶閃購和美團外賣。（澎湃新聞）

淘寶閃購聯合餓了麼14日宣布，日訂單量再次突破8000萬（不含自提及0元購），創下新高。淘寶閃購日活躍用戶數在突破2億基礎上，本周又較上周淨增15%。

然而，補貼大戰對商家經營、商品品質與服務標準造成衝擊，使商家利潤承壓，威脅整體行業的可持續發展。

在福建廈門，有茶飲店製作飲品後，因無人領取只能倒掉，該店店長指，此舉系因外賣平台發放0元奶茶券遭遇「爆單」，消費者點單后爽約，店方無奈只能將過夜飲品棄置。目前該店已調整策略，堅持客人到店再製作。

奶茶店爆單。（小紅書）

行業協會發聲抵制「內捲式」惡性競爭

中國連鎖經營協會成立於1997年，是連鎖經營領域唯一的全國性行業組織。目前擁有會員企業1200餘家，涵蓋零售、餐飲、服務、供應商及相關機構。

協會倡議書呼籲會員應主動遠離「價格比拚」、「補貼換流量」、「賠本賺吆喝」等短視行為，以及「內捲式」的惡性競爭，共同抵制價格戰對行業信譽的傷害。企業應堅守商業本質，強化品牌建設，避免陷入「利潤為負－品質下降－消費者流失」的惡性循環。

並建議平台企業應停止濫用市場優勢地位，嚴禁以「流量傾斜」、「搜索降權」等方式變相強迫商家參與補貼，亦不得強制商家承擔超出合理比例的補貼成本，或透過「二選一」、「獨家合作」等手段排除或限制競爭，構成壟斷行為。

在貴州遵義，該市紅花崗區餐飲行業商會近期也發布倡議書，稱淘寶閃購（餓了麼）近期發起的「0元購」、「滿18減18」等極端補貼行為，為爭奪外賣市場份額挑動低於成本價的惡性價格戰，已造成市場經營秩序混亂、行業生態嚴重失衡。

同時提出三項倡議：一是停止非理性補貼，回歸價值競爭；二是保障商家合法權益；三是共建可持續發展生態。商會指補貼行為導致當區大量餐飲企業經營陷入「不參與則無流量，參與則破價虧損」的惡性循環，更讓大量依賴堂食的實體店遭嚴重衝擊、苦不堪言。