內地上半年錄3.33億人次出入境　港澳台居民佔逾4成按年升12.2%

國家移民管理局周三（7月16日）公布，2025年上半年，全國移民管理機構累計查驗出入境人員3.33億人次，按年上升15.8%。其中，免簽入境外國人1364萬人次，佔入境外國人的71.2%，按年上升53.9%。



出入境人員中，內地居民1.59億人次、港澳台居民1.36億人次，按年分別上升15.9%、12.2%；外國人3805.3萬人次，按年上升30.2%。

累計查驗出入境交通運輸工具1779.5萬架（列、艘、輛）次，按年上升15.4%；其中飛機48.5萬架次、列車5.3萬列次、船舶21.9萬艘次、機動車1703.8萬輛次，按年分別上升19.7%、5.2%、3.7%、15.5%。

出入境人員中，外國人3805.3萬人次，按年上升30.2%。（視覺中國）

上半年共簽發普通護照1064.8萬本、內地（大陸）居民往來港澳台證件簽注4745.6萬張（件）次，簽發港澳台居民來往內地（大陸）通行證116.1萬張；簽發外國人簽證證件88.7萬證次。

國家移民管理局新聞發言人、綜合司副司長呂寧表示，下一步，國家移民管理局將持續穩步擴大移民管理領域制度型開放，推出更多元、更有效的入出境、停居留政策，為世界各國人員來華提供更多便利。