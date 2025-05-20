深圳口岸2025年出入境人次破億　外國人經深入境內地數量同比激增

截至5月19日，深圳口岸今年查驗出入境人員突破1億人次，較2024年提前24天達成，該總站日均查驗出入境人員近73萬人次，單日最高達104萬人次。



《央視新聞》報道，隨着去年以來240小時過境免簽、單方面免簽等一系列便利外國人來華措施優化升級，外籍人員經深圳入境內地的人數同比激增。

數據顯示，截至5月19日，深圳邊檢總站今年累計查驗出入境外籍人員達264萬人次，同比增長41%，其中免簽入境外國人56萬人次，同比增長105%。

深圳灣口岸。（微信公眾號＠深圳口岸發布）

深圳邊檢總站邊防檢查處相關負責人表示，今年出入境旅客客流破億時間段較2024年提前24天，側面反映了粵港澳大灣區加速融合發展，各項移民管理新政直達快享、惠通優享。

下一步，邊檢部門將持續深化通關便利化改革，創新攻堅「免出示證件」智能查驗，「高頻次通關」快捷查驗，「跨境旅遊團」移動查驗，更好促進人員流通、貿易融通、民心相通。