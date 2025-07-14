超29萬人次　羅湖口岸單日出入境客流創通關以來歷史新高

深港口岸部門統計，7月13日，羅湖口岸單日出入境客流創恢復通關以來歷史新高，達29.7萬人次；同日，福田口岸出境客流達12.70萬，是2025年來單日出境客流新高。



據深圳口岸發布，7月13日，港鐵安排半價乘車「感謝日」，乘客當天使用八達通乘搭港鐵、輕鐵、行走新界西北路線的港鐵巴士，或車票二維碼乘搭港鐵，車程均可享車費半價優惠，這也是本次羅湖口岸與福田口岸客流破紀錄的重要因素之一。

旅客在羅湖口岸過關。（深圳口岸發布）

為把中國過境免簽紅利轉化為外籍人員「說走就走」的體驗，深圳市口岸辦聯合多個單位、部門將客流「流量」轉化為經濟「留量」一系列便利化措施已落地羅湖口岸。

為高效保障境外旅客到深圳無憂暢遊，深圳市口岸辦、羅湖邊檢站等10餘個單位聯合組成「境外人士旅遊服務合作機制」，通過聯席會議精準破解通關堵點，謀劃推出更多便利措施，不斷優化外籍人士在通關、語言、暢行等方面的體驗。

旅客走人工通道過關。（深圳口岸發布）

其次，羅湖口岸硬件改造也在同步推進。當前，深圳海關已組織完成羅湖口岸海關X光機通道升級，為部分X光機加裝延長帶，讓通關更加有序。

正在籌備的「羅湖口岸一站式綜合服務中心」，將整合深港兩地資源，集服務問詢、文旅展示、交流互動等功能於一體：境外遊客可現場查詢最新旅遊攻略；港澳居民可咨詢在深就業創業、居留政策。