台當局促公務員刪小紅書微信抖音等　國台辦：害怕信息繭房被打破

台灣內政部稱小紅書、微博、抖音、微信、百度雲盤等5款大陸應用程式「資安風險極高」，並提示民眾不要下載使用，要求公務人員全部刪除。

對此，國台辦發言人陳斌華在周三（7月16日）舉行的例行記者會上表示，這是民進黨內心的「不安」，害怕「信息繭房」被打破，這必遭民意反對。



陳斌華。（央視新聞）

陳斌華表示，這些大陸應用程式為何深受台灣民眾特別是青年的喜愛？是因為它們能讓台灣民眾獲取信息更高效、享受生活服務更方便、體驗社交分享更有趣。

陳斌華續稱，民進黨藉口是所謂「資安」，暴露的是他們內心的「不安」。他們害怕台灣民眾通過各種方式了解大陸的真實情況，害怕自己費盡心機構建的「信息繭房」被打破，害怕兩岸同胞借由信息互通增進了解、走近走親。

陳斌華強調，民進黨當局草木皆兵，濫權妄為，倒行逆施，必遭民意反對。

抖音。（視覺中國）

微信。（視覺中國）

小紅書。（視覺中國）

微博。（視覺中國）

百度雲盤。（視覺中國）

台灣內政部此前表示，小紅書、微博、微信、抖音、百度雲盤等5款大陸應用程式發現有嚴重資安疑慮，「因為是境外敵對勢力所產製的，且會抓取個人手機所在地位置的搜集，開啟時就會擷取，知道使用者所在位置，也可以抓通訊錄，通訊錄變動則可知道有新朋友、舊朋友。」

台灣內政部稱，「即使解除安裝也沒有用，還是有風險可持續追蹤用戶行為，建議要回原廠或代理商，『恢復手機原廠設定』，清除程式碼，從根本『徹底移除』才安全。」