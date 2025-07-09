漢翔、中科院等8家實體企業遭大陸列出口管制　國台辦：助紂為虐

商務部9日發布公告，將台灣8家從事軍工、航太與造船等領域的企業，列入出口管制管控名單，全面禁止向其出口具有軍民兩用用途的物品，即日起生效，這8家企業包括漢翔航空工業公司、中山科學研究院，還包括經緯航太科技公司、仲碩科技公司、國際造船公司、中信造船公司、龍德造船工業公司、攻衛公司。



《央視新聞》報道，國台辦發言人陳斌華9日指出，賴清德上台以來，頑固堅持台獨立場，大肆宣揚分裂謬論，妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，「部分台灣地區實體參與其中，助紂為虐。」

陳斌華稱，大陸商務部依照相關法律法規，決定將漢翔航空工業公司、國際造船公司等8家台灣地區實體，列入兩用物項出口管制管控名單，禁止向其出口，「這是捍衛國家主權和領土完整、維護台海和平穩定的必要舉措，也是對『台獨』分裂勢力一再進行謀『獨』挑釁的嚴正警告。我們對此表示強烈支持」。

陳斌華表示，「台獨是絕路，助獨是邪路。甘當台獨分裂勢力爪牙，參與分裂國家、煽動分裂國家犯罪的企業、團體、個人，必遭依法嚴懲。」