台漢光演習首度模擬解放軍登陸　國台辦：無論多少演練，台獨必敗

台灣「漢光41號演習」於今日（9日）正式展開，今年演習規模較往年大幅提升，不僅演習時間延長一倍，達到10天9夜，參演人數更創下歷年之最，共動員後備軍人達2.2萬人，較去年增加50%。



值得關注的是，此次演習首度將「中共2027攻台」納入想定。對此，國台辦發言人陳斌華表示，這只會不斷升高台海局勢，他強調，「無論民進黨有多少演練，都改變不了台獨必然失敗的下場。」



台灣「漢光41號演習」於今日（9日）正式展開。（翻攝軍聞社）

這次漢光演習的一大特色是採用無劇本、不間斷的連續演練方式，更首次以旅級規模動員後備部隊參與演習。

演習首日，海軍沱江級萬江號巡邏艦（舷號626）接獲命令後，立即從基隆港駛出，前往指定海域集結。在淡水河出海口附近，台軍裝甲戰車隱身於偽裝網內進行駐守，周邊也部署各式阻擋設施，以防止敵軍從淡水河口直攻台北市。

值得關注的是，這也是台灣政府首度結合台灣連鎖超市「全聯福利中心」，在台灣北、中、南部指定門市舉辦防空疏散避難模擬演練。

「全聯福利中心」是台灣規模最大的本土超市。（翻攝tvbs）

據悉，「全聯福利中心」是台灣規模最大的本土超市，這次演習在台北、台中和台南各選一家設有地下室的門市作為示範店。台灣民眾在這些門市會聽到防空警報，將依照賣場人員引導避難，同時賣場員工也要演練緊急應變，包括安撫顧客、簡易包紮以及現場模擬情報傳遞等。

另外，由於演習將持續至18日，機場會受到壹定程度的影響。台中機場在7月9、13至15日，桃園機場為13至17日，高雄機場為13、16日，松山機場為13、16日，台南機場為13、14、16日，花蓮機場為15、16日，嘉義機場為 16 日。惟實際對民航航班起降時段與範圍之影響，仍需視台軍當日操演內容及空中航行情況而定。

國台辦：台獨是絕路，統一擋不住

對於台灣升級漢光演習，國台辦發言人陳斌華在記者會表示，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，為煽動兩岸對立對抗，一再浪費民脂民膏，大搞全民皆兵，不惜將台灣民眾綁上台獨戰車，陳斌華強調，「台獨是絕路，統一擋不住」。

陳斌華稱，這樣的作為只會不斷升高台海緊張局勢，妄圖以武謀獨、備戰謀獨，將進一步破壞台海和平穩定，葬送台灣民眾安全福祉。

他表示，不管民進黨如何裝腔作勢、窮兵黷武，都是不堪一擊的花架子，無論民進黨搞多少演練，都改變不了台獨必然失敗的下場，更阻擋不了祖國必然統一的歷史大勢。