非法收受財物逾3.43億元　十四屆全國政協原常委吳英傑被判死緩

十四屆全國政協原常委、文化文史和學習委員會原主任吳英傑受賄一案，周三（7月16日）在北京市第三中級人民法院公開宣判。法院以受賄罪判處吳英傑死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，併處沒收個人全部財產。



經審理查明，2006年6月至2021年2月，被告吳英傑利用擔任西藏自治區黨委常委、宣傳部部長、政府副主席，自治區黨委常委、政府常務副主席，自治區黨委副書記、黨委書記等職務上的便利，為有關單位和個人在工程承攬和企業經營等事項上提供幫助，非法收受他人財物，合共人民幣3.43億多元。

法院以受賄罪判處吳英傑死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，併處沒收個人全部財產。（央視新聞）

北京市第三中級人民法院認為，被告吳英傑的行為構成受賄罪，應依法懲處。吳英傑受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑。

鑒於吳英傑檢舉他人涉嫌違法犯罪經查屬實，有重大立功表現，受賄犯罪中有未遂情節，且其到案後如實供述罪行，主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，大部分贓款贓物及其孳息已追繳到案，具有法定、酌定從寬處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。