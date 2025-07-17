6月全國失業率呈下降趨勢 16-24歲失業率14.5%創今年最低
撰文：鄭寧
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國家統計局發布6月份分年齡組失業率數據。6月份，全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為14.5%，不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為6.7%，不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為4.0%。
對比數據可見，6月份16-24歲勞動力失業率相比5月（14.9%）下降0.4%；相比4月（15.8%）下降1.3%。
6月份不包含在校生的25-29歲勞動力失業率，相比5月（7%）下降0.3%；相比4月（7.1%）下降0.4%。
6月份不包含在校生的30-59歲勞動力失業率，相比5月（3.9%）上升0.1%；與4月（4.0%）齊平。
國家發展改革委新聞發言人李超曾在5月21日的新聞發布會上表示，將加快推出穩就業穩經濟推動高質量發展的若干舉措，目前各有關部門正抓緊落實，大部份政策舉措將按計劃在6月底前推出。
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