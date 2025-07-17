6月全國失業率呈下降趨勢　16-24歲失業率14.5%創今年最低

國家統計局發布6月份分年齡組失業率數據。6月份，全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為14.5%，不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為6.7%，不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為4.0%。



對比數據可見，6月份16-24歲勞動力失業率相比5月（14.9%）下降0.4%；相比4月（15.8%）下降1.3%。

6月份不包含在校生的25-29歲勞動力失業率，相比5月（7%）下降0.3%；相比4月（7.1%）下降0.4%。

6月份不包含在校生的30-59歲勞動力失業率，相比5月（3.9%）上升0.1%；與4月（4.0%）齊平。

有深圳失業網民稱，他們選擇在圖書館“偽裝”上班，以維持日常的生活節奏，避免家人擔憂。聯合早報記者日前走訪位於龍華區紅山的深圳圖書館時發現，即便是工作日，館內也是人滿為患。許多年輕人帶著一台電腦，有的在發簡歷，有的在看影片，有的則在抱頭大睡。（聯合早報）

國家發展改革委新聞發言人李超曾在5月21日的新聞發布會上表示，將加快推出穩就業穩經濟推動高質量發展的若干舉措，目前各有關部門正抓緊落實，大部份政策舉措將按計劃在6月底前推出。