中國青年失業率高企　教育部要求高校配合促就業

中國青年失業率近年屢創新高，近期，教育部宣布將舉行「寒假促就業暖心行動」，旨在加強對2025屆高校畢業生的就業指導，並透過一系列重點活動促進就業。



根據國家統計局的數據，2022年8月至11月期間，16至24歲的青年失業率分別為18.8%、17.6%、17.1%和16.1%。去年12月的數據即將公布，而高失業率的現狀仍然是中國政府面臨的重大挑戰。

據內媒報道，教育部近日已經發布了相關通知，要求各大學全力促進畢業生的充分就業。此次行動包括舉行12場針對重點地區和行業的線上專場招聘活動，以便為畢業生開拓更多職位資源，並及時掌握他們的求職進展與就業意願。

教育部要求各大學全力促進畢業生的充分就業。（資料圖片）

各大學需充分運用教育部的資源，為畢業生提供就業諮詢和手續辦理服務，同時發揮「一站式」服務功能，為寒假留校學生提供多樣化的就業指導。此外，教育部強調要重點協助脫貧家庭、低保家庭及零就業家庭的畢業生參加線上和線下的就業培訓。

通知中指出，各地大學需根據實際情況精心策劃和部署，確保「寒假就業服務」不斷線，並使「暖心行動」取得實效。

值得注意的是，2023年4月至6月期間，中國青年失業率曾連續突破20%，在6月達到21.3%的高點。隨後，官方宣布自當年8月起暫停發布分年齡段的城鎮調查失業率，並調整統計方式。去年1月恢復公布後，青年失業率未再超過20%。