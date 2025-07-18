韋帕颱風凌晨生成恐襲廣東海南　專家：季風低壓環流廣、風力強大

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今（18）日凌晨2時增強為今年第6號颱風「韋帕」，中國中央氣象台研判其未來恐朝廣東、海南一帶靠近，並早於17日晚間發布熱帶低壓預報。根據氣象資料研判，該系統19日將進入南海，20日晚間逼近廣東與海南島沿海，強度可能達到中度颱風程度。



綜合內地媒體報道，中央氣象台17日18時發布熱帶低壓預報，指出該系統當時位於菲律賓馬尼拉東方約570公里海面，中心附近最大風速為每秒15公尺，相當於7級風，預計以每小時25至30公里速度向西北移動，強度將逐漸增強。

中央氣象台研判，韋帕颱風生成後，18日傍晚前後將擦過或登陸菲律賓呂宋島東北部，並於19日早晨進入南海東北部海面，逐步靠近廣東西部與海南島東部沿海地區，風速可達每秒38至42公尺，相當於13至14級風。

今年第6號颱風「韋帕」凌晨形成。（取自台灣氣象署官網）

根據氣象預測路徑，韋帕颱風可能於20日晚間接近廣東雷州半島一帶，同時影響海南島東部及北部地區。

與此同時，台灣方面也密切關注韋帕颱風動態。台灣天氣風險公司資深顧問吳聖宇18日在臉書專頁「天氣職人–吳聖宇」指出，「（韋帕颱風）雲圖外觀看起來很壯觀，夾帶豐沛季風水氣的系統，具有季風低壓的特質，環流寬廣、外圍風力強大」，目前預報路徑稍微向北修正，「是標準的台灣海上警報擦邊颱」。

韋帕颱風外觀看起來很壯觀，夾帶豐沛季風水氣的系統，具有季風低壓的特質，環流寬廣、外圍風力強大。（台灣中央氣象署網站）

至於台灣氣象部門是否針對韋帕颱風發布海上警報，吳聖宇認為「就要看今天的路徑預報變化而定」。

他指出，大方向仍是趨向廣東海面，台灣東半部今日起會逐漸出現降雨，明後天為降雨高峰，「尤其花東地區、恆春半島要注意豪大雨，台灣南北兩端則要注意強陣風現象。」吳聖宇也形容：「微怕颱風」、「這麼大隻有點令人害怕」。