韋帕風球｜今日凌晨增強為熱帶風暴　天文台最快今晚發出一號風球

【打風／hko／天文台／颱風／一號風球／ 3號風球／8號風球／移動路徑熱帶氣旋】位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓今日(18日)凌晨2時增強為熱帶風暴，命名為韋帕（Wipha，泰國提供名稱，為女士名）。天文台今晨指出，按照現時預測，韋帕會在今晚（18日）至明日（19日）初時進入本港800公里範圍，屆時會發出一號戒備信號。



天文台今日凌晨3時40分發出特別天氣提示，稱預料強陣風吹襲香港。天文台預測本港今日大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，日間短暫時間有陽光及酷熱，最高氣溫約33度；吹輕微至和緩西南風。



菲律賓以東的熱帶低氣壓7月18日凌晨2時增強為熱帶風暴並命名為韋帕WIPHA，集結在香港之東南偏東約1,260公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。（天文台圖片）

天文台7月18日凌晨2時發表的熱帶氣旋韋帕預測位置和強度。(天文台圖片)

在上午5時，韋帕集結在馬尼拉之東北約480公里，即香港之東南偏東約1,200公里，預料向西北移動，時速約22公里。天文台指出，熱帶氣旋韋帕會在今日大致移向台灣至菲律賓呂宋島之間的呂宋海峽，隨後進入南海北部並逐漸增強，靠近廣東西部沿岸一帶，但其強度仍存在變數。

韋帕周日凌晨料增強為颱風 掠過本港以南200公里、澳門以南100公里

天文台今日凌晨更新預測位置及路徑圖，料韋帕星期六凌晨2時集結在本港東南800公里內，將增強為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速每小時90公里，其後向西北偏西移動，靠近珠江口一帶。

天文台預測韋帕星期日（20日）凌晨增強為颱風，中心附近最高持續風速每小時120公里，其後進一步移近珠江口一帶，在星期日至星期一（21日）在本港以南約200公里內掠過，由於其維持向西北移動，有可能在澳門、珠海以南約100公里掠過，星期一凌晨在廣東西部陽江至茂名之間登陸，心附近最高持續風速升至每小時130公里。

天文台考慮周六日間改發3號風球 將評估周日需否發出8號風球

天文台表示，韋帕會在今晚至星期六初時進入本港800公里範圍，屆時會發出一號戒備信號。預料韋帕隨後會逐步增強並靠近廣東西部沿岸一帶，與其相關的強風區及外圍雨帶亦會逐漸影響本港，星期六稍後至星期一會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有大浪及湧浪，呼籲市民應遠離岸邊及停止水上活動。

天文台表示，會考慮在星期六的日間發出三號強風信號，並視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在星期日改發8號風球。

澳門地球物理氣象局今日淩晨表示，按照現時預測路徑，「韋帕」周六（19日)初時將進入澳門800公里警戒範圍，屆時也會發出一號風球。

▼天文台九天天氣預報▼



天文台7月18日清晨4時50分更新九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日的天氣：日間有陽光及酷熱 稍後驟雨增多、風勢增強

受韋帕的外圍下沉氣流影響，天文台預測今明兩日廣東地區持續酷熱，而高溫觸發的雷雨亦會影響該區。天文台預測今日大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴。日間短暫時間有陽光及酷熱，最高氣溫約33度 ,吹輕微至和緩西南風。

隨着韋帕逼近，天文台預測周六天氣仍然酷熱，日間最高34度，稍後驟雨增多，風勢逐漸增強。吹微風2級，漸轉北至東北風4至5級，離岸間中6級。

韋帕周日至周一港南200公里內掠過 離岸及高地吹8級烈風

預測移動路徑圖顯示，韋帕下周日至周一（20至21日）在本港以南約200公里內掠過，並向西北移動，料在廣東西部登陸。本港天氣會明顯惡化，預測該兩日間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪；周日吹東至東北風5至6級，離岸及高地達8級，到周一初時吹東南風6級，離岸及高地達8級，稍後東南風5至6級。

6及7級為強風，屬3號風球風力；8及9級為烈風，即8號風球風力。

▼7月16日 下午多處高達35度▼



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「大暑」狂風雷暴最高30度

下周二（22日）為二十四節氣「大暑」，料間中有驟雨及狂風雷暴，最高氣溫回升至30度。下周三（23日）至下周五均有幾陣驟雨及雷暴，日間短暫時間有陽光，最高氣溫在31及32度。

熱帶氣旋集結在特定區域時，本港橫瀾島的盛行風向。（天文台圖片）

熱帶氣旋「西登」 本港風向會逐漸變化

在北半球，氣流以反時針方向流向熱帶氣旋中心。當有熱帶氣旋由東面逼近時，先會受其下沉氣流影響，本港變得酷熱無風；天文台以「沙灘球」解說熱帶氣旋集結在特定區域時，本港橫瀾島的盛行風向。

當有熱帶氣旋集結在本港之東南海域上空時，本港吹北至東北風；隨着其續向西移動，橫過香港以南時，風向逐漸轉為東至東北風，其後再轉東至東南風。這即是有熱帶氣旋「西登」風向變化，相對「東登」對本港有較大威脅。

▼7月9日及10日逾2.2萬次閃電▼

