打風｜中央氣象台料颱風即將形成　或達強颱風級　廣東加強防範

內地中央氣象台周四（17日）繼續發布熱帶低壓預報，稱菲律賓以東洋面的熱帶低壓料逐漸加強，將於未來12小時內成為第6號颱風，於今日（18日）傍晚前後擦過或登陸菲律賓呂宋島東北部，明日（19日）早晨移入南海東北部海面，逐漸向廣東西部到海南島東部一帶沿海靠近，最強可達強颱風級。



下令全省所有漁船回港避風

廣東省防汛防旱防風總指揮部辦公室於周四印發通知，要求各地各部門做好當前熱帶低壓防御工作，全力保障人民群眾生命財產安全。經廣東省防總綜合會商決定，於今日晚上8時前，廣東省海域作業漁船須全部回撤至南海區機動漁船底拖網禁漁區線內作業，並落實安全防範措施。

而在明日中午12時前，廣東全省海域須全面落實「六個百分百」措施：1. 所有在廣東省海域作業的漁船（含鄉鎮漁船）就近回港避風；2.漁排養殖人員、海洋牧場人員全部上岸避險；3. 海上風電平台施工人員全部安全撤離；4. 鄉鎮船舶、海釣船、遊艇等禁止出海；5. 跨海航線、濱海旅遊景區適時關停；6. 督促廣東省在南沙海域作業漁船機動避風，在海南海域作業漁船按照當地防風指令落實防風措施。