持續推進「去美元化」　中國5月減持9億美元美債

中國連續三個月減持美國國債，持續推進「去美元化」策略。



據內媒《澎湃新聞》報道，美國財政部7月17日公布5月國際資本流動報告（TIC）顯示，中國5月減持9億美元美國國債至7563億美元，為今年連續第三個月減持。

減持後，中國對美國國債的持倉規模保持第三。

據報道，從2022年4月起，中國的美債持倉一直低於1萬億美元，且總體呈減持趨勢。2022年至2024年，中國分別減持1732億美元、508億美元、573億美元美國國債。

中國連續三個月減持美國國債，持續推進「去美元化」策略。（VCG）

據英國媒體今年5月發表的一篇分析文章，認為中國持續減持美國國債，是出於對美方政策風險、地緣政治衝突、資產凍結可能性以及回報率和安全性考量而採取的長期、漸進式「去美元化」策略。

據《彭博社》報道，5月外國所持美國國債總計為9.05萬億美元，環比增長324億美元，持有規模達到有記錄以來的次高水平。

美債第一、第二大海外債主日本、英國5月增持美國國債。日本增持5億美元美國國債至11350億美元，英國增持17億美元美國國債至8094億美元。

摩根大通投資組合經理米什拉指出，「儘管對赤字存在擔憂，但美國國債的基本需求依然強勁，美國國債市場的深度和流動性無可替代。」

報告顯示，5月所有海外對長期、短期美國證券和銀行現金流（banking flows）的淨流入總額為3111億美元。其中，海外私人資金淨流入為3332億美元，海外官方資金淨流出為221億美元。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

