壓垮美債的秤砣已落錘　美元存在貶值30%的可能｜點經

美國總統特朗普推動的「大而美」法案於日前正式簽署成為法律。被業界譽為「華爾街最準分析師」、美銀首席投資長哈特內特（Michael Hartnett）毫不留情地形容，「大而美」法案正在製造一場「大而美」的泡沫。哈特內特指出，最終參議院版本的「大而美」法案，實際上將美國債務上限上調5萬億美元，比最初眾議院版本的4萬億美元還要多。這也意味著美國債務上限實際上也提高了41萬億美元。



根據哈特內特的估算，到2028年下次美國大選時，美國聯邦債務規模很可能會上升到 43 萬億美元，並在2032年之前超過50萬億美元。而且，極有可能的局面是實際數字會更大。哈特內特預計，在2032之前美國將至少經歷一次破壞赤字的衰退、危機、疫情衝擊，這將額外增加「意想不到的」10萬億美元債務。

在「大而美」法案通過後，特朗普馬上發帖稱：「這是一個美好的夜晚。這是美國曆史上最重要的法案之一。從此開始，美國將成為地球上最火熱的國家。」美國火熱不火熱不知道，但美債市場倒是會因大漂亮法案而燒焦。

2025年7月1日，經過通宵投票，美國參議院驚險通過總統特朗普（Donald Trump）提出的「大而美」法案（One Big, Beautiful Bill）。據獨立政府部門，美國會預算辦公室（Congressional Budget Office）預測，該法案將為美國在2034年前，帶來額外3.3萬億美元（約25.9萬億港元）的財政赤字。圖為國會預算辦公室作出的預測。

「大而美」法案提高美國債務上限5萬億美元，以當前美國每年增加至少2萬億美債的速度來看，這5萬億美元也頂多只能撐到2027年。今年以來，美國的國債總額一直卡在36.2萬億美元左右沒有增加，這不是特朗普政府真的想停止舉債，而是因為之前一直觸發國債上限。所以今年美國財政基本是靠TGA賬戶（Treasury General Account）餘額的錢頂着。TGA賬戶就是美國財政部存在美國聯儲局的錢，今年美國的TGA賬戶餘額是從8421億美元，一路下降到3000億美元左右，也就是花了5000億美元。

可以確定的是，現在美國提高了5萬億美元債務上限後，特朗普政府就會開始很大規模舉債。可能有的人會簡單理解為放水，但實際上在聯儲局沒有印鈔擴表，甚至還在縮表的情況下，美國政府加大力度舉債，這就實際上是在向市場抽水，會增加美債市場的流動性壓力。

貨幣和財政，本身是不能簡單等同。只有進行無限量化寬鬆的債務貨幣化的時候，美國政府加大舉債，才等同於放水，因為聯儲局會無限兜底。但現在聯儲局並沒有印鈔購債，雖然聯儲局在今年3月是進一步放緩了縮錶速度，把每月減持美債額度從250億美元，下降至50億美元。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一而再，再而三威迫聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）下台。（Reuters）

但這仍然還是在縮表，還未停止縮表。也就是，在聯儲局仍在縮表的情況下，美國政府加大舉債，就會增加債券市場供給，就是在跟債券市場抽水。美國政府發行國債，就是在跟市場借錢。如果美國政府是直接跟聯儲局借錢，才算是放水。而如果是跟市場借錢，那就是抽水。

美國債券市場好比一個大水池，美國政府發行國債，就是朝這個池子裏抽水，這就會導致這個池子裏的水位下降。這種情況下，如果聯儲局印鈔擴表購債，就像是在這個池子裏放水。就會變成，聯儲一局邊放水，美國政府一邊抽水，從而維持水池裏的水位穩定，也就是市場保持流動性寬裕。

但現在聯儲局還在縮表，也就是聯儲局自己都還在朝水池抽水，雖然現在縮表力度不大，也就是朝這個水池抽水力度很小，但至少聯儲局還沒有朝這個水池放水。這種情況下，「大而美」法案的通過，就相當於給美債市場這個水池，加裝一個大號抽水機，會在未來兩三年時間裏，抽走這個水池5萬億美元的水，在聯儲局沒有放水的情況下，這自然會讓水池的水位下降，也就是增加美債的流動性壓力。

2025年6月27日，美國華盛頓，共和黨議員正努力通過美國總統特朗普（Donald Trump）提出的「大而美」法案，圖為財長貝森特（Scott Bessent）在國會大樓向記者發表講話。（Reuters）

本來最近三個月，美債市場的流動性就比較緊張。所以在聯儲局一直堅持不擴表的情況下，特朗普政府未來這三個月內將大幅舉債的行為，是有可能成為壓垮美債市場的一個大秤砣。考慮到特朗普政府可能會在7月份就開始大幅舉債，這意味着7-9月的全球金融市場可能會比較危險。

這樣梳理下來，大家就明白，「大而美」法案反而會壓垮美債市場。這裏所說的美債市場流動性危機，表現形式就是美國長債收益率大幅飆升，美國長債價格大跌。所以7月1日，參議院通過「大而美」法案，就讓美國10年期國債收益率出現一波反彈。7月3日，眾議院通過大漂亮法案，又讓10年期美債收益率漲了一波，這就是市場在提前預期美債收益率上漲，美債價格下跌。

「大而美」法案提高美債上限，只是讓美國政府避免債務違約的最糟糕後果，但與之相對應的代價是美債市場流動性壓力劇增，如果因此導致美債市場流動性危機爆發，甚至有引發金融危機的風險，進而才有可能迫使聯儲局下場印鈔擴表購債。這就好比，特朗普政府如果把水池裏的水抽光，那麼水池裏的魚就會死光，這是聯儲局也無法承受的後果。所以當水池裏的水要乾涸時，聯儲局是必然會下場放水，把水池裏的水重新填滿。

但凡事都有代價。「大而美」法案提高美債上限，避免美國政府債務違約，代價是美債市場流動性危機。聯儲局印鈔購債，解決市場流動性危機，代價是美元大幅貶值，美國通脹進一步失控。

這裏美元的大幅貶值，並不是說只是跌個10%的幅度那種貶值，而是起碼貶值30%的幅度。要知道，相比2020年之前，現在美國物價是普遍翻倍了，這種情況下，美元指數仍然維持在高位，這完全就是靠聯儲局激進加息撐着。一旦美聯儲迫於流動性危機的壓力，再加上特朗普整天的威逼，終於去降息擴表了，那麼就會讓美元指數現回原形，不跌個20-30%很難止住。這也是聯儲局現在一直猶豫着不敢降息擴表的主要原因，生怕讓虛胖的美元露餡。

凡事有利有弊，都是取捨，最終難題還是去了聯儲局，看聯儲局如何去權衡利弊了。