美軍「堤豐」導彈系統部署印太　外媒：劍指中國沿岸高價值目標

美國陸軍宣布，在多國參與的「護身軍刀2025」聯合軍演中，首次於海外成功試射新型「堤豐」中程導彈系統，發射「標準-6」多用途導彈並命中海上目標，引發外界猜測美軍是否意在對中國釋放戰略信號。



根據美國陸軍7月16日發布的新聞稿，第3多域特遣部隊於澳洲部署的「堤豐」中導系統，已在15日進行實彈射擊演練，成功命中海上目標。這是「堤豐」系統首次於美國本土以外地區進行實彈操作，美軍雖未透露靶艦詳細資訊，但確認此次行動為該系統的海外首秀。

《環球時報》旗下公眾號「樞密院十號」7月17日發文指出，美媒普遍認為這是五角大樓「向中國發出明確信號」，特別是在「堤豐」系統被定義為美國陸軍加強印太區域長程打擊能力的戰略武器後，相關部署更具敏感性。

升起Mk 41垂直發射系統的堤豐中程導彈發射系統發射車。（維基百科）

據《美國海軍學會新聞網》報道，「護身軍刀2025」演習於7月14日正式在澳洲兩棲攻擊艦「阿德萊德號」上展開，預計將持續至8月4日，共有超過3.5萬名軍人及來自19個國家的部隊參與，規模創歷史新高。

美軍太平洋陸軍副司令沃威爾中將強調，演習「本質上是一種威懾機制，最終目標是避免戰爭」，但演習首日即由澳軍在昆士蘭州試射美制「海馬斯」遠程火箭炮，顯示美方積極實地驗證其新型武器效能。

根據《動力》網站旗下「戰區」頻道報道，「堤豐」系統實彈命中海上目標，顯示該系統可在印太戰區展現實戰能力。該系統由4部發射裝置、一座機動指揮所及若干輔助車輛構成，本質為將美軍MK41垂直發射系統陸地化，可發射具備對地與反艦能力的「戰斧」巡航導彈，及射程約380公里的「標準-6」導彈。

「標準-6」原為遠程防空設計，透過「堤豐」平台變身為可打擊陸地與海上目標的近程戰術彈道導彈。美軍更將此系統定位為「戰略武器」，可專打敵方高價值目標如防空系統及指揮節點。

2019年8月18日，堤豐中程導彈發射系統在白沙飛彈靶場的發射試驗中成功發射1枚BGM-109戰斧巡弋導彈。（維基百科）

報道亦指出，去年4月，美陸軍第1多域特遣部隊已以參與美菲聯演名義，首次將「堤豐」系統部署至菲律賓，為其在西太平洋地區首次實地部署。今年再由第3多域部隊於澳洲實射，意味美方正逐步將「堤豐」系統在印太區域常態化部署。

美方媒體認為，未來「堤豐」系統可透過「戰斧」導彈實現約1000英里攻擊範圍，「標準-6」則為美軍提供更靈活的地對地火力支援，並有可能永久部署於印太地區。

此外，美軍強調「堤豐」系統可由C-17運輸機迅速部署，具備一定機動性，便於應對危機。惟《樞密院十號》評論指出，該系統雖名為戰略利器，實為美俄《中導條約》失效後美方倉促開發的應急產品，整套系統車輛繁多、機動性低、易暴露位置，加上所發射的「戰斧」與「標準-6」本身攔截難度不高，認為「美媒所謂的『釋放信號』，實在是想多了」。