王文濤談中美經貿關係　稱「人為的『脫鈎』是脫不掉的」

7月18日，國務院新聞辦公室今日上午10時舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發佈會，商務部部長王文濤等介紹「十四五」商務高質量發展成就，王文濤談中美經貿關係時稱，「人為「脫鈎」是脫不掉的」。



另外，王文濤也在新聞發布會上表示，7月17日已在商務部會見英偉達CEO黃仁勳。



商務部部長王文濤表示，中美經貿關係歷經風雨，雙方仍互為重要經貿夥伴。2018年以來，美方單邊主義、保護主義抬頭，不斷挑起經貿摩擦，一系列行為嚴重衝擊和干擾中美正常經貿合作。儘管中美貿易佔各自的份額有所下降，但雙邊貿易總體保持穩定。

2024年，中美貨物貿易額和服務貿易規模達6883億美元和1558億美元，較2017年分別增長18%和34.7%。事實證明，中美經貿合作有堅實的經濟基礎和民意基礎，人為的「脫鈎」是脫不掉的。

商務部4句話概括近年中美經貿關係

2018年美方挑起經貿摩擦以來，中美經貿關係可謂是跌宕起伏，標誌性事件也不少，用四句話簡要概括：第一句話，中美經貿關係歷經風雨，雙方仍互為重要經貿夥伴。第二句話，中美經貿關係本質是互利共贏，合作是唯一正確道路。第三句話，中美經貿合作難免會出現分歧和摩擦，對話協商是解決問題的最好選擇。第四句話，中方的立場是一貫的，堅決捍衛國家利益和國際公平正義。

今年中國社會消費品零售總額有望突破50萬億元人民幣

中中國消費市場規模穩居全球第二，過去四年，社會消費品零售總額（社零）總額年均增長5.5%，今年有望突破50萬億元人民幣。中國服務消費保持較快增長，居民服務性消費支出佔比提升3.5個百分點，達到46.1%。

2021年至2024年，從絕對值來看，中國的社會消費品零售總額絕對值已相當於美國的80%左右；從實際購買力來看，按照世界銀行給出的數據和算法，中國社會消費品零售總額已超過美國，是美國的1.6倍。

「十四五」以來累計吸收外資已超7000億美元

「十四五」以來，中國外貿頂住壓力、展現韌性，貨物貿易穩居全球第一，出口、進口國際市場份額穩定在14%和10%以上。服務貿易規模穩居全球第二。外資質量提升，「十四五」以來累計吸收外資已超過7000億美元預期目標。

中國對外投資年均增速超5% 總量規模穩居世界前三

「十四五」以來，中國產供鏈國際合作有序推進，對外投資年均增速超過5%，總量規模穩居世界前三，對外承包工程整體穩中有升，與共建「一帶一路」國家簽署多份產供鏈合作備忘錄。

主動適應新形勢、新變化 積極謀劃「十五五」商務高質量發展

越是困難大、挑戰多，越能體現中國的制度優勢，龐大的市場和完備的產業體系，越能展現中國經濟的廣闊潛力、強大的韌性和強勁的活力，也越能彰顯中國負責任大國的責任擔當。王文濤表示，下一步，商務部將按照統一部署，主動適應新形勢、新變化，把握戰略重點和目標方向，積極謀劃和推動「十五五」時期的商務高質量發展。

上半年以舊換新帶動銷售額超2.9萬億元

截至上半年，以舊換新共帶動銷售額超2.9萬億元，約4億人次享受補貼優惠。

「十五五」期間將繼續減少服務消費領域的限制性措施

「十五五」期間還將繼續減少服務消費領域的限制性措施。王文濤指出，商務部通過「對外開放」和「對內放開」解決供給側優質服務短缺的問題。「對外開放」就是做加法，擴大醫療等領域的開放試點，引進更多優質服務；「對內放開」，就是做減法，推動出台支持服務消費高質量發展「1+N」系列政策，開展服務消費提質惠民行動，圍繞健康、養老、家政等細分領域，減少限制性措施、豐富服務供給，這方面的工作還會在「十五五」期間繼續推進。

商務部回應下階段提振消費思路：會因時因勢提出新的應對政策

商務部部長王文濤指出，「十五五」期間，商務部會把一些好的經驗、做法，對中國市場有效的、深受消費者歡迎的好政策，轉化為常態、長效。同時，還會針對嚴峻複雜的形勢、國際變化的不穩定性和不確定性，會因時因勢提出一些新的應對政策。

「就像以前說的，我們工具箱是豐富的，我們也會充分準備。」王文濤稱，未來會針對性出台政策，進一步激發消費發展動能、釋放消服務消費潛力、放大新興消費的帶動效應，全方位擴大國內需求，做強國內大循環。

貿易強國建設取得積極成效

「十四五」期間，中國外貿實現逆勢增長，貿易強國建設取得積極成效，可以用三個關鍵字來概括。「大」：貿易大國地位穩固。2024年貨物貿易規模較「十三五」末的2020年增長32.4%，連續8年穩居全球第一。「強」：貿易強國建設步伐加快。

2024年高技術產品出口佔比達到18.2%，知識密集型服務貿易額比2020年增長38%，同期可數字化交付的服務進出口額比2020年增長近四成。「韌」：外貿韌性和抗衝擊能力顯著增強。中國外貿產供鏈更趨完備、靈活、高效，應對風險挑戰的能力更強、底氣更足。