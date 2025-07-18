菲艦「驅逐」中國偵察船？內媒：是菲方自我貼金

中菲南海對峙再現新一幕，根據美國海軍學會網站7月13日報道，菲律賓最大海警船「特蕾莎．馬格巴努阿」號於7月12日在南海海域「驅逐」一艘中國電子偵察船。不過，內媒《環球時報》旗下公眾號「樞密院十號」發文指出，菲方與西方媒體所謂「驅逐」的說法，實際情況大有出入。



「樞密院十號」16日引述消息指出，事發時，菲律賓海警船在「菲律賓群島以西約70海里」的海域遭遇中國海軍一支小型艦隊與一艘中國海警船。中方艦艇包括815G型電子偵察船「天王星」號、052D型驅逐艦「桂林艦」及中國海警4203艦，位置靠近民都洛島。

報道提到，「桂林艦」屬於中國海軍主力防空驅逐艦，無論在噸位、速度或作戰能力方面都遠遠超過菲方任何現役艦艇。

美媒報道，菲律賓最大海警船「特蕾莎．馬格巴努阿」號於7月12日在南海海域「驅逐」一艘中國電子偵察船。（網頁截圖）

根據菲律賓海岸警衛隊準將塔里拉的說法，菲方在發現中國偵察船後，曾透過無線電發出警告，但「遭到中方海軍艦隊的無視」，而中國海警船則回應稱「中國對該區域擁有管轄權」。塔里拉稱，之後菲方船艦採取了「積極行動」。

不過「樞密院十號」在文章中指出，從菲律賓方面描述看來，中方艦隊實力遠在菲方之上，「所謂『攔截』根本就是菲律賓往自己臉上貼金」。從現場影片觀察，面對中國052D驅逐艦，菲方最大海警船「實在是差得太遠了」。

文章並引述美媒分析稱，事件發生時正值美菲空軍正在南海與蘇祿海海空域進行代號「雷霆對抗」的聯合演習，約有2255名美菲空軍人員與F-35A、FA-50PH等多型機參演。這也是F-35A戰機首次部署於菲律賓本土。

美媒分析認為，中國電子偵察船此時出現在相關海域，可能是收集美空軍演習發出的各類電磁訊號，執行情報收集、戰場環境監測等任務，其目標明顯針對美軍部署，與菲方毫無關聯。

文章強調，菲律賓當局大肆渲染所謂「驅逐」中國船隻，實為試圖在國際媒體上製造聲量，把南海爭端國際化。但從軍事實力來看，無論海軍還是海警，菲方皆無力與中國匹敵，即便獲美日韓二手裝備援助，亦難改實力懸殊現狀。

文章最後直言，美國媒體其實已明確指出中國電子偵察船的真正目的是「奔著美軍F-35而來」，這等同間接承認「菲律賓根本不值得中國電子偵察船正視一眼」。