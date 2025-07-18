為特朗普出席九三閱兵鋪路？人民日報強調中美「並肩對抗法西斯」

《人民日報》今（18）日在「鐘聲」欄目發表評論文章《歌唱和平，共同書寫中美友善的新故事》，以2025年「鼓嶺緣」中美青少年合唱周為主題，讚揚兩國人民在文化交流中的情誼，並特別提及今年適逢中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，強調中美在歷史上並肩對抗法西斯的合作關係。評論的時機與措辭，引發外界聯想或有為邀請美國總統特朗普出席9月3日北京閱兵活動預作鋪陳之意。



文章指出，2025年「鼓嶺緣」中美青少年合唱周於7月10日至18日在福州與北京舉行，吸引中美兩國近30支青少年合唱團、逾千名成員參與，以「歌唱和平」為主題進行音樂對話與文化交流。文章形容這是一場青春之約，旨在共同書寫中美友善的新篇章。

2015年9月3日，抗日戰爭勝利紀念日，於北京天安門廣場舉行閱兵。（資料圖片）

評論稱，合唱周活動是落實中國國家主席習近平於2023年在三藩市提出「未來5年願邀請5萬名美國青少年來華交流學習」倡議以來，規模最大的主題性中美青少年交流項目。文章還指出，今年以來，習近平主席透過回贈賀卡、回覆口信等方式，與美國友人及青少年「親切互動」，展現中方推動人文交流、增進理解的誠意。

文章最後一段則將視角轉向歷史。評論指出，「今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」，回顧歷史，中美「並肩對抗法西斯」，共同為和平與正義而戰。美國「飛虎隊」曾與中國軍隊合作開闢駝峰航線，中國軍民也奮勇救援包括杜立特中校在內的美軍飛行員，「鑄就了兩國人民血與火的友誼」。

評論稱，80年前，中美「共同為建設美好世界而努力」，並「共同推動建立了聯合國」，開啟歷史新篇。文章強調，「語言與文化的差異不能阻隔心靈的共鳴，歷史與國情的差異也不應妨礙兩國相互成就、造福世界」。中方願同美方一道，「匯聚兩國人民之力，推動中美兩艘巨輪沿著穩定、健康、可持續發展的航線不斷前進」。