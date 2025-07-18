內地鼓勵外資境內再投資　專家：助跨國公司在華長期穩定發展

近日，國家發展改革委、財政部、自然資源部、商務部、中國人民銀行、稅務總局、國家外匯局等7部門共同印發《關於實施鼓勵外商投資企業境內再投資若干措施的通知》，多舉措促進外商投資企業境內再投資，更大力度吸引和利用外資。



《通知》提出鼓勵外資企業境內再投資的12條措施，從降本、增效、拓源、提質等多方面優化再投資管理與服務。

《通知》聚焦強化項目服務保障、優化土地要素配置、簡化再投資新設企業有關辦理流程、便利外匯資金使用、暢通相關融資渠道、創新金融產品和服務、實施並落實支持政策等多個方面，多維度促進外資企業更好在中國市場持續深耕、長期發展。

《通知》還明確了鼓勵措施的適用情形，並對推動開展外資企業境內投資信息報告試點、加強部門間信息共享、優化促進外商投資的評價方式等提出了要求。

國家發展改革委有關負責人表示，外商投資企業境內再投資是外商投資的重要組成部分，鼓勵外資境內再投資的各項舉措，充分體現了中國持續推進高水平對外開放，歡迎跨國公司長期投資、持續深耕中國市場。

今年的政府工作報告明確提出，鼓勵外國投資者擴大再投資。今年4月，中央政治局會議指出，要堅定不移擴大高水平對外開放。

針對當前外資企業再投資管理工作中出現的新情況、新特點，國家發展改革委在征求專家意見、地方調研等基礎上，與相關部門一道研究起草了有關鼓勵措施。

國家發展改革委有關負責人表示，下一步，將加強央地同向發力，鼓勵各地方結合實際細化工作舉措，不斷提升再投資便利度，推動鼓勵措施落地見效。

國家發展改革委還表示，將結合當前外資企業再投資時關注的重點領域，研究出台新版《鼓勵外商投資產業目錄》，引導外資更多投向先進製造業、現代服務業、高新技術、節能環保等領域以及中西部和東北地區，形成更大力度吸引和利用外資工作合力。

有專家認為，《通知》有利於促進外資擴增量、穩存量、提質量，更好支持外資企業在華擴大再投資。在當前國際環境不確定上升、全球跨境投資持續低迷背景下，中國對外資企業境內再投資實施綜合性的鼓勵措施，有助於全球跨國公司在華長期穩定發展。

專家還表示，《通知》提出簡化再投資新設企業有關辦理流程、優化要素保障服務、推動開展外資企業境內投資信息報告試點等舉措，是推進外資管理體制改革的最新成果。