發改委：「內卷式」競爭須整治　安全是低空經濟發展首要前提

國家發改委周二（20日）召開新聞發布會，新聞發言人李超表示，一些企業陷入「內卷式」競爭，有的以低價、超低價、甚至以低於成本價格銷售，有的製假售假、以次充好。這些都突破了市場競爭的邊界和底線，扭曲了市場機制，擾亂了公平競爭秩序，必須加以整治。他又指，近年各有關部門和地方結合發展實際，積極探索發展包括低空旅遊在內的低空經濟場景業態。但也要看到，低空飛行的安全風險隱患仍然不容忽視，安全是低空經濟發展的首要前提。



李超表示，當前，中國經濟正處在新舊動能轉換期，新產業新業態新模式競相湧現，傳統產業加快轉型升級。在這個過程中，確實有一些行業出現結構性問題，有的盲目跟風投資，有的跟不上技術更新叠代節奏。一些企業陷入「內卷式」競爭，有的以低價、超低價、甚至以低於成本價格銷售，有的製假售假、以次充好。這些都突破了市場競爭的邊界和底線，扭曲了市場機制，擾亂了公平競爭秩序，必須加以整治。

國家發展改革委會同有關方面，深入貫徹落實中央經濟工作會議精神，落實政府工作報告部署，針對問題癥結，因業施策、對症下藥，標本兼治化解重點產業結構性矛盾，促進產業健康發展和提質升級。

一是堅持創新引領，加快產業轉型升級。強化企業科技創新主體地位，支持企業通過科技創新提高產品質量和核心競爭力，增加高端產能、優質供給，不斷開拓多元化市場，增強發展韌性。二是加強地方約束，加力破除地方保護和市場分割。今年1月，國家發改委印發《全國統一大市場建設指引（試行）》，要求各地區不得突破國家規定的紅線底線違規實施財政、稅費、價格、土地、資源環境等方面的招商引資優惠政策，並針對地方保護和市場分割屢禁不止、花樣翻新等情況，集中力量開展攻堅整治。

三是優化產業布局，遏制落後產能無序擴張。發揮質量、標準支撐作用，以市場化方式促進兼並重組，加快淘汰煉油、鋼鐵等行業低效落後產能；科學論證煤化工、氧化鋁等行業新增產能項目，防止盲目新建；加強行業自律，引導新能源汽車、光伏企業注重技術研發。四是強化市場監管，凈化市場競爭生態。重拳整治劣質低價等市場亂象，依法查處不正當競爭和價格違法行為，堅決打擊侵權假冒、制假售假行為，加大質量監督檢查力度，共同維護公平競爭、優勝劣汰的市場秩序，有效發揮市場機制的活力和作用。

李超又表示，近年來，各有關部門和地方結合發展實際，積極探索發展包括低空旅遊在內的低空經濟場景業態。但也要看到，低空飛行的安全風險隱患仍然不容忽視，安全是低空經濟發展的首要前提。

10月23日，美團無人機福田口岸航線啟航。（微信公眾號@美團無人機）

按照工作部署，國家發展改革委將會同有關部門，按照先載貨後載人、先隔離後融合、先遠郊後城區的原則，在嚴控風險、確保安全的前提下，分類有序拓展低空經濟應用場景，穩妥推進低空旅遊、航空運動、消費級無人機等低空消費發展。工作中，國家發改委將遵循因地制宜、循序漸進原則，加強安全治理，壓實屬地政府、行業管理部門監管責任和企業主體責任，規範有效組織開展試點，嚴厲打擊駕駛員無證、低空航空器未取得適航證、飛行活動未報批等“黑飛”行為，引導推動產業合理布局、場景有序拓展。

對於五一期間發生在個別地方的低空文旅事故，李超表示，國家發改委正在推動屬地政府和有關部門深入排查安全風險隱患，做好事故處置和問題整改；同時，國家發改委將會同有關部門，舉一反三，堅持管得住才能放得開，持續推動深化低空飛行安全監管體制改革、完善規則規制，進一步健全低空安全監管責任體系，切實加強行業準入和過程監管，促進低空經濟安全健康發展。