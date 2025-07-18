湖南記者調查企業販賣不合格產品　竟遭負責人暴力阻撓砸壞攝影機

近日，湖南發生一起記者採訪遭暴力阻撓事件。據市民舉報，湖南豐旭線纜有限公司涉嫌販賣不合格產品，記者在調查採訪時遭到公司負責人推擠、砸毀攝影機、搶奪手機，導致記者衣物破損、眼鏡碎裂及身體受傷。中國記協及湖南省廣播電視協會強烈譴責該行為，強調正當輿論監督受法律保護，涉事責任人已被警方刑事拘留。



據中國記協微信公眾號7月15日消息，湖南一媒體發布影片顯示，記者在調查湖南豐旭線纜有限公司涉嫌銷售不合格產品時，遭到企業負責人阻撓。影片中，一名男子搶奪記者攝影機並摔至地面，還試圖搶走記者手機。據極目新聞報導，記者在衝突中被推撞，衣物破損、眼鏡碎裂，身體多處受傷。

7月15日晚，湖南湘江新區公安局發布警情通報，確認該公司42歲法定代表人與記者發生爭執，期間故意毀壞記者眼鏡及拍攝設備，涉嫌故意毀壞財物罪，已被依法刑事拘留，案件正在進一步調查中。

負責人暴力阻撓更砸壞記者攝影機。（影片截圖）

負責人暴力阻撓更砸壞記者攝影機。（影片截圖）

中國記協表示，記者採訪權利及正當輿論監督受法律保護，將持續關注事件進展。湖南省廣播電視協會同日發表聲明，指出記者調查源於消費者提供的第三方檢測報告，證實該公司電纜產品未達國家及企業標準。協會譴責暴力行為為對公眾知情權和法治底線的挑釁，堅決支持記者依法履職，呼籲嚴懲涉事人員。

聲明強調，輿論監督是新聞媒體的重要職能，協會將聯合湖南省廣播電視職業道德委員會，追蹤事件進展，採取必要行動維護新聞工作秩序及記者人身安全，確保主流媒體依法開展監督報導。