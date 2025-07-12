男子毆打妻子後朝她灌熱麵湯致死　網民批虐殺　外母：要判他死刑

內地駭人聽聞的「男子灌麵湯嗆死妻子案」再次宣布延期，7月11日晚，受害女子吳某莉弟弟吳先生對稱，近日他母親收到法院寄來的通知書，該案經最高人民法院批准，再次延期審理，延長期限為3個月。據了解，該案已是第二次延期審理，2025年2月一審開庭審理後，第一次延期審理，延期理由為「案情複雜」。



參與一審庭審的死者弟弟吳先生表示，當時母親在法院剛見到女婿、加害者李某春時，情緒激動，暈倒後被送醫救治，一家人希望能判他死刑。對於案發當日凌晨發生在麵館的事，李某春當庭自述稱自己酒後斷片，有的行為想不起來了，有的行為只是嚇唬妻子，「沒想到會死人。」



庭上，李某春否認長期家暴，「他說案發前和我姐姐相處得很好。」最終在庭上，李某春認罪認罰，對自己的行為表示悔過並道歉，「他說對不起父母、老婆和孩子。還說，法院判他死刑他就死，無所謂。」



死者吳某莉。（網路圖片）

吳某莉的老公李某春。（網絡圖片）

兩人經營的麵館有一個小臥室，是案發現場之一。（極目新聞）

將妻子毆打後朝她灌熱麵湯 頭壓入超過60℃熱鍋中

網民批：根本是虐殺

據內媒此前報道，起訴書顯示，2024年9月4日凌晨，被告人李某春酒後與妻子吳某莉因感情糾紛在其經營的白水縣杜康鎮「攢勁麵館」西邊臥室發生爭吵。

李某春在臥房對吳某莉毆打行為後，用麵湯澆灌，致其多處受傷。經鑒定，吳某莉死因是麵湯誤吸入呼吸道哽死。起訴書提到，李某春因涉嫌故意傷害罪於2024年9月5日被白水縣公安局刑事拘留，同年9月14日因涉嫌故意殺人罪被依法逮捕。李某春有投案情節。

綜合內媒披露的案件細節，李某春對吳某莉一開始使用鋼尺、皮帶和菜刀等毆打，後來又煮了一鍋麵湯，用麵湯澆灌她，並將她的頭壓入滾燙的鍋中，網民狠批，「根本是虐殺」、「說被麵條嗆死是想讓男的逃死吧！」

內媒披露的案件細節。（網路圖片）

死者家屬為死者申冤，稱其長期遭到家暴。（網絡圖片）

網民批評根本是虐殺。（網絡圖片）

今年7月9日，渭南中院出具延期審理通知書，讓案件審理再次延期。通知書顯示，渭南市人民檢察院提起公訴的被告人李某春故意殺人一案，因案情複雜，經最高人民法院（2025）最高法刑延8023號批准延長審理期限決定書批准，渭南中院決定對該案延長審理期限三個月。吳先生稱，這是該案一審開庭審理後，第二次延期審理。

2025年2月19日，該案在白水縣人民法院一審開庭審理，被告人李某春因涉嫌故意殺人罪被提起公訴。當日未當庭宣判。當日庭審結束後，記者從知情人士處瞭解到，李某春當庭認罪認罰。

該案一審開庭審理後，關於女方家屬已簽諒解書的消息在網上流傳。吳先生告訴記者，該消息不屬實，稱女方家屬不會簽署諒解書，希望法院重判李某春。

夫妻一起開麵館。

雖然小吳父母提出了刑事附帶民事的賠償訴求，但他們表示，可以不要一分錢賠償，但法院必須嚴懲，「我們不能原諒他。」小吳家屬認為，公訴機關指控事實僅局限在了案發當晚，而李某對小吳的「家暴」是長期行為，同時，他們認為，李某在案發前存在一定過錯，而偵辦機關未對有關問題進行調查。

女兒的死亡，導致小吳母親因過於悲痛，曾送醫院搶救，經過多次住治療。鄰居們也不敢向老人再提此事，而每說一次，老人便是一頓哀嚎。

案發後，嫌疑人李某的母親受訪時稱，現在兒媳婦死了，兒子被抓了，孫子孫女一個在打工，一個還在上學，她一個人要面對所有問題。「我就是個農民，我能怎麼辦？」

據了解，李某春與吳某莉夫妻生育了兩個孩子，一人已經成年，另一人只有17歲，正在上學。

此前，白水縣民政局表示，案發後，縣民政局未成年人保護中心已安排專人對未成年人進行了心理輔導，並根據事實無人撫養兒童的救助政策，給予孩子每個月900元的補助，直至其成年。另據白水縣一權威部門透露，對雙方家屬，特別是對孩子進行的救助幫扶，該縣成立了工作專班，希望降低這起悲劇對兩個家庭的傷害。

該案件再次延期審理。（網絡圖片）

網民點睇：

她是活生生被燙死被嗆死的，這個男的就是殘忍虐殺了老婆的變態，他看著老婆痛苦死去還冷靜下來求生，怎麼可能是不小心。

以實事為依據，法律為準繩，秉持客觀公證，尊重實事求是，為逝世者討回公道，讓暴者付出應有的代價。

明明是虐殺/謀殺硬是讓某些人的說的好像是兩個人玩鬧不小心造成的意外！

知道判不了死刑才說，如果一審死刑你看他上訴不。

灌面湯嗆死❌ 按沸水煮死✔️ 這是虐殺，必須死刑。

