烤魚店內無故發難毆打懷孕7周女子　貴州一公職人員被刑拘

7月8日凌晨，貴州畢節威寧縣一烤魚店發生顧客衝突，導致一名懷孕7周的女子及其他多人受傷。據官方披露，兩名參與毆打的男子中，一人為黔西市永燊鄉政府事業編制工作人員。目前，兩名嫌疑人已被刑事拘留，案件正進一步偵辦中。



據受害孕婦李女士回憶，當日凌晨5時30分左右，她與三名姐妹在威寧縣步行街某烤魚店用餐完畢準備離開時，突遭隔壁桌陌生男子無故辱罵並動手毆打。她表示，對方兩人對她們四人實施暴力，導致其中兩人傷勢較重需住院治療，一人受輕微傷。經威寧縣公安局司法鑒定中心鑒定，李女士及另一名女子傷情為輕微傷，案件已由治安案件轉為刑事案件。

烤魚店內發生衝突，導致一名懷孕7周的女子及其他多人受傷。（影片截圖）

烤魚店內發生衝突，導致一名懷孕7周的女子及其他多人受傷。（影片截圖）

烤魚店內發生衝突，導致一名懷孕7周的女子及其他多人受傷。（影片截圖）

15日上午，黔西市永燊鄉政府一知情人士向內媒透露，涉案男子為該鄉政府事業編制工作人員，約40歲，籍貫和出生地均為威寧縣，通過考試從威寧縣進入永燊鄉政府工作，已就職數年。該知情人士表示，事件發生在威寧縣，鄉政府對衝突原因、經過及處理情況知情有限。

隨後，內媒聯繫威寧縣公安局海邊派出所，接線人員表示不便透露案件詳情。威寧縣委宣傳部工作人員則確認，涉案的余某和葉某已被刑事拘留，案件正在偵辦中。