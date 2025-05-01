去年全球AI專利中國佔比達61.5%　數字經濟佔GDP比重衝上10%

在4月29日舉行的第八屆數字中國建設峰會上，國家數據局發布《數字中國發展報告（2024年）》，內容顯示，2024年全球新公開的生成式人工智能專利達4.5萬件，其中中國佔比高達61.5%，成為全球AI技術專利布局的主力來源。



《中新社》報道，國家數據局報告指出，近三年來，數字中國發展指數保持每年10%以上的穩步增長，顯示中國數字轉型持續提速。數據要素市場持續擴展，2024年中國數據生產總量達41.06澤字節（ZB），年增25%。數字基礎設施方面也出現新躍升，算力總規模達280 EFLOPS，全國已建成5G基地台425.1萬個，移動物聯網終端用戶總數達26.56億戶。

報告進一步指出，去年中國數字經濟核心產業增加值佔國內生產總值（GDP）比重約達10%。同時，數字安全和治理體系進一步完善，多雙邊數字經濟合作穩步推進。報告提及，中國跨境數據流動便利化水準持續提升，推動數字領域國際化發展。

在中國，教育、醫療、5G、電力、製造金融、交通等多個行業領域都正在進行與AI技術的融合。（VCG）

在跨境電商方面，去年中國跨境電商進出口總額達人民幣2.63萬億元，年增10.8%，佔中國整體外貿比重升至6%。報告認為，數字經濟正在成為中國對外經濟合作的重要驅動力之一。

展望未來，報告預測，2025年中國數字技術創新與產業創新將深度融合，數字產業集群效應將進一步顯現。報告強調，「人工智能+」將成為帶動中國經濟社會高質量發展的新引擎，數據要素的應用將在各行各業發揮更大價值。