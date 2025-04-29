林毅夫：2049年中國經濟體量望達美國兩倍　人均GDP達美國一半

據《騰訊新聞一線》報導，北京大學國家發展研究院名譽院長、新結構經濟學研究院院長、南南合作與發展學院名譽院長林毅夫教授近日表示，展望2049年，中國的人均GDP有望達到美國的一半，而整體經濟體量則有望達到美國的兩倍。



林毅夫於4月28日晚在承澤論壇第39期暨北大博雅講壇第656期活動中，以「中國經濟的內在邏輯與新挑戰」為題發表演講。他表示，未來美國將無法在科技領域「卡中國的脖子」，並指出美國高科技企業亦需要中國市場，「美國從雙邊貿易中得到的好處將比中國更大」。他預測，屆時中美關係將進入新局面，世界也會邁向新的穩定格局。

2021年11月1日，美國麻省波士頓唐人街附近的燈柱上飄揚中國和美國國旗。（Reuters）

報導稱，林毅夫剖析中國經濟發展前景的算法時指出，參照德國、日本、韓國的歷史經驗，以2019年中國與發達國家之間的技術差距衡量，中國從2019年至2035年尚有16年8%以上的增長潛力，未來可望維持5%至6%的年增長率；而2036年至2049年間，仍有6%的增長潛力，可望實現3%至4%的增長。他指出，儘管中國當前面臨人口老齡化、中美貿易摩擦等挑戰，但憑藉人才優勢、龐大的國內市場和完整的產業鏈配套，中國仍有很大可能性實現5%的經濟增長。

演講中，林毅夫回應自己被標籤為「中國經濟發展樂觀派」表示：「我是客觀派。」

林毅夫表示，中國自1978年至1995年實現了連續16年、平均9.7%的高速增長。但即使如此，1995年中國人均GDP仍僅為撒哈拉以南非洲地區的53%。此後直至2024年，中國又錄得平均8.3%的高速增長。他指：「無論從1978年還是1995年算起，中國都是同期增速最快的國家，也是唯一沒有出現系統性經濟金融危機的國家，這是人類歷史上不曾有過的奇蹟。」

林毅夫進一步表示：「2024年中國的人均GDP按現價美元計算是13445美元，已接近高收入國家門檻（人均國民收入14005美元）。不僅如此，中國的高速增長還拉動了東亞經濟體甚至是整個世界的經濟復蘇。」

2023年中國GDP超126萬億元。（觀察者網，圖自IC Photo）

至於「中國崩潰論」何以屢屢出現，林毅夫指出，二戰後，大多數發展中國家出於追趕發達國家的良好願望，普遍選擇了資本相對密集的進口替代戰略。然而，這些產業違背了比較優勢，需要政府干預及補貼才能生存，最終導致資源錯配與尋租腐敗問題。「因此，二戰後，只有13個發展中經濟體實現了7%以上的經濟增長，絕大多數發展中國家則陷入了低收入陷阱和中等收入陷阱。」

林毅夫分析稱，當時主流經濟學認為，發展中國家經濟停滯的根本原因是政府干預導致的扭曲與失靈，因此開出市場化、私有化、自由化的「華盛頓共識」藥方。他指出，主流觀點同時認為，中國「既有計劃，又有市場」的雙軌制改革是比傳統計劃經濟更糟糕的制度。

林毅夫強調，每當中國經濟增速放緩，國際上便會出現「中國崩潰論」的聲音，認為中國增長不可持續。但事實上，「20世紀80年代後，按照主流理論推行市場化轉型的國家，大多出現了經濟停滯、崩潰、危機不斷和嚴重的腐敗，80至90年代的增速甚至低於60至70年代。」

他指出，中國則通過「老人老辦法，新人新辦法」的漸進式雙軌改革，不僅避免了劇烈震盪，還為最終全面轉型為市場經濟奠定了物質基礎。