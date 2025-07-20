國防部：中越7月將在廣西舉行首次陸軍聯訓，加強邊境執勤經驗

國防部20日宣布，中國將與越南於7月中下旬，在廣西舉行陸軍聯合訓練。國防部表示，此次聯訓代號為「攜手同行－2025」，是中越雙方首次陸軍聯訓，以「邊境地區聯合執勤訓練」為主題，以加強邊境執勤經驗互學互鑒，進一步深化兩軍務實合作。



值得關注的是，2024年7月下旬中越便有聯合訓練，行動代號「合作—2024」，聚焦在反恐，該次聯訓是中共武警部隊首次與越南公安部機動警察部隊組織雙邊聯訓，以共同應對恐怖主義威脅為背景，為期兩周。

中越關係：2023年12月1日，越南國家主席武文賞（右）在河內會見中共中央政治局委員、外交部長王毅（左）。（中國外交部網站）

另外，國防部去年陸續與東南亞國家展開陸軍聯合訓練，2024年11月，中國和新加坡兩國軍隊位河南舉行「合作—2024」陸軍聯合訓練，是第6次舉行；2024年10月，中國、泰國兩國軍隊位雲南舉行「突擊—2024」陸軍聯合訓練。該次聯訓以聯合反恐行動為課題。

習近平4月出訪越南時，與越共總書記蘇林進行會談，雙方簽署了45項合作協議，範圍涵蓋互聯互通、人工智慧、海關檢驗檢疫、農產品貿易、文化和體育、民生、人力資源開發、媒體等。

中國防長董軍4月16日至17日曾與越南國防部長潘文江共同主持中越第九次邊境國防友好交流活動。當時董軍稱，在兩黨兩國領導人戰略引領下，兩軍要進一步增進戰略溝通，深化各層級各領域交往，為加快構建具有戰略意義的中越命運共同體作出更大貢獻。