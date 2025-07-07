中方帶頭破壞陣風戰機銷售？　中國國防部駁斥法情報機構炒作

在被印巴空戰砸了招牌後，「陣風」戰鬥機的性能備受質疑，而法國竟開始不可理喻地賴上了中國……



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據美聯社當地時間7月6日報道，其看到的一份法國情報機構調查結果宣稱，中國駐外大使館的國防武官帶頭破壞「陣風」戰鬥機的銷售，試圖說服已經訂購該戰機的國家（特別是印尼）不再購買更多，並鼓勵其他潛在買家選擇中國製造的戰機。據悉，一名法國軍方官員在不願透露姓名的條件下分享了這些發現。

報道稱，「陣風」戰鬥機和其他武器的銷售是法國國防工業的一筆大生意，有助於法國政府加強與其他國家的聯系，包括亞洲國家在內。今年5月，印度和巴基斯坦曾發生短暫沖突，雙方都出動了數十架戰機投入空戰，印度則有數架「陣風」戰機被擊落。自那以後，軍事研究人員一直在關注巴基斯坦購買的中國製造軍事裝備，尤其是這些戰機和空戰導彈擊落法製「陣風」戰機的細節。

美聯社稱，對於法方炒作的相關說法，中國國防部已經嚴正予以駁斥——有關說法純屬毫無根據的謠言和誹謗。中國一貫對軍品出口採取謹慎和負責任的態度，為地區和全球的和平與穩定發揮了建設性作用。

今年巴黎航展，「陣風」海報「巧對」殲-10展位。（觀察者網）

據報道，法國官員表示，在巴基斯坦宣布其空軍在5月的空戰中擊落了三架「陣風」戰機後，此事件引發了從法國飛機製造商達索公司（Dassault）購買該戰機的國家對其性能的質疑。

法國情報部門宣稱，中國駐外大使館的國防武官在與其他國家的安全和防務官員舉行會議時，也發出相同看法，稱印度空軍的「陣風」戰機表現不佳，並推銷中國製造的武器。法國情報機構還炒作渲染稱，中方遊說的重點目標是已經訂購「陣風」戰機的國家和其他正在考慮購買的潛在客戶。

法國國防部則聲稱，「陣風」戰機受到「廣泛的虛假信息運動」攻擊，該運動「試圖推廣替代裝備的優越性，特別是中國設計的裝備」。

「『陣風』戰機並非被隨機針對的。它是一種高性能戰鬥機，出口到國外，部署在高能見度的戰區，」法國國防部的聲明堅稱：「『陣風』戰機之所以受攻擊目標，還因為它代表了法國的戰略產品。通過攻擊這款飛機，某些行為者試圖破壞法國及其國防工業和技術基礎的信譽。因此，抹黑活動不僅僅針對一架飛機，而是更廣泛地針對法國戰略自主、工業可靠性和穩固夥伴關系的國家形象。」

報道稱，法國官員一直在努力保護「陣風」戰機的聲譽不受損害，並對這場所謂「虛假信息運動」作出反擊。

法方指稱，這場網絡攻勢包括社交媒體病毒式傳播的篡改圖像（展示所謂的「陣風」戰機殘骸）、AI生成內容以及用遊戲畫面模擬空戰場景。專門網絡虛假信息的法國專家則聲稱，印巴空戰爆發後新注冊的逾千個社交賬號，也在同步傳播中國技術優越性的說法。

不過，法國軍方官員表示，他們無法將網上這些攻擊「陣風」戰機的行為與中國直接聯系起來。

據報道，當美聯社要求中國國防部對所謂抹黑「陣風」戰機的行為發表評論時，中國國防部嚴正駁斥稱， 有關說法純屬毫無根據的謠言和誹謗。中國一貫對軍品出口採取謹慎和負責任的態度，為地區和全球的和平與穩定發揮了建設性作用。

巴基斯坦空軍殲-10CE戰機（觀察者網）

達索公司目前已售出533架「陣風」戰機，其中323架出口到埃及、印度、卡塔爾、希臘、克羅地亞、阿聯酋、塞爾維亞和印尼。其中，印尼已訂購42架飛機，並考慮購買更多。

不過，在南亞上空一戰斬落法製「陣風」戰機後，中國的殲-10C戰鬥機一時間成為軍貿市場明星產品，甚至吸引了「陣風」買家的關注。

彭博社6月5日曾報道，此前採購了「陣風」的印尼正考慮購買歷經實戰的殲-10戰機。印尼國防部副部長唐尼・埃爾馬萬・陶凡托上個月公開表示，政府正在研究中國空軍廣泛使用的這款飛機是否符合作戰要求，以及能否集成到印尼現有體系中。

他說，印尼空軍官員訪問中國期間收到了提供這款戰機的提議，但印尼目前仍處於初步評估階段，尚未派遣團隊進行技術評估或進一步跟進該提議。

6月16日，第55屆巴黎-布爾歇國際航空航天展覽會（巴黎航展）在巴黎近郊布爾歇展覽中心盛大開幕。作為全球航空航天領域最具影響力的盛會之一，本屆航展共吸引來自48個國家和地區的近2400家航空航天企業參展。

「『陣風』確實是世界上最好的飛機，比F-35更好，也比市場上所有的中國飛機都要好得多……」趕在本屆巴黎航展開幕前夕，達索公司CEO埃里克·特拉皮耶（Éric Trappier）接受法國財經雜志《挑戰》（Challenges）採訪時，急於給「陣風」挽尊，並對此前一直避而不談的「陣風」損失問題給出了回應。

根據《挑戰》雜志6月12日發布的專訪報道，特拉皮耶在回應印巴空戰中「陣風」的損失情況時說，印度方面尚未就此進行溝通，所以達索不清楚具體發生了什麽。