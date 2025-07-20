颱風韋帕｜可能登陸珠海或湛江沿海　廣東多地實施「五停」

【天文台颱風消息即時／打風／hko／天文台／颱風／風球／9號風球／10號風球／移動路徑／熱帶氣旋】韋帕（Wipha）周六(19日)深夜增強為颱風，天文台在今日（20日）凌晨0時20分改發8號風球（八號東北烈風或暴風信號），再於於早上7時20分改發9號風球（九號烈風或暴風風力增強信號）。



據廣東省氣象部門7月20日6時最新預計，今年第6號颱風「韋帕」較大可能在珠海到湛江沿海地區登陸。截至6時，廣東多地已經發布最高等級的颱風紅色預警信號，多個氣象站點錄得12級的風力。從最新雷達影像圖上看，「韋帕」擁有相對清晰的眼區，其風眼周邊的螺旋雨帶，在20日早晨正在影響廣東。



本港天文台則預測韋帕會於今日接近中午在天文台以南約50公里左右掠過，其颶風區（蒲福氏風級表最高的第12級風力）會相當接近本港，本地風勢將進一步增強。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要發出10號風球(十號颶風信號)。



截至6時，廣東多地已經發布最高等級的颱風紅色預警信號，多個氣象站點錄得12級的風力。

廣東省氣象台觀測，今年第6號颱風「韋帕」（颱風級）中心，20日6時位於北緯21點6度，東經115點1度，也就是在距離陽江市偏東方向約290公里的廣東近海海面上，中心附近最大風力12級，達到33米每秒的風速，中心最低氣壓975百帕，八級大風範圍半徑約220公里。

預計未來24小時內，「韋帕」將以每小時20公里左右的速度向偏西方向移動，強度逐漸增強，較大可能於20日下午到夜間以颱風級或強颱風級在珠海到湛江沿海地區登陸。

今年第6號颱風「韋帕」（颱風級）中心，20日6時位於北緯21點6度，東經115點1度，也就是在距離陽江市偏東方向約290公里的廣東近海海面上。

廣東多地實施「五停」

廣東省防總目前維持防風Ⅱ級應急響應。截至19日21時，廣東全省累計轉移人員27萬8441人，其中海上轉移1萬2036人、陸上轉移26萬6405人。

珠海：20日3時起啟動防颱風Ⅰ級應急響應，並在全市範圍內實施「五停」（停課、停工、停產、停運、停業）。

陽江：自20日8時起至颱風影響結束，全市實施「五停」（停課、停工、停產、停運、停業）緊急措施。

江門：全市中小學、中等職業學校、幼兒園及校外培訓機構7月20日停課一天。

深圳：今年首個颱風黃色預警信號生效中，全市公園於19日18時起採取閉園措施，全市室內應急避難場所已開放。

7月19日，應廣東省防指請求，國家防總辦公室會同國家糧食和物資儲備局調撥編織袋20萬條以及排水泵、橡皮舟、衝鋒舟、照明設備、救生衣等1300余件中央應急搶險救災物資，支持廣東省做好防汛防颱風工作。

受颱風影響，國鐵廣州局通報多條受影響線路：

計劃對20日11時至21日9時期間的廣珠城際線路列車停運；對20日12時至21日12時的深湛線路列車停運；對20日0時至21日19時期間的海南環島西環高鐵及市郊列車停運；對20日廣深港高鐵、京廣高鐵、京港高鐵、杭深線部分列車採取限速運行或停運措施。

另外，受過海輪渡封航影響，對廣茂線部分旅客列車採取停運或調整運行區段措施。

深中通道。（周智堅攝）

深中通道：7月20日0時深中通道啟動交通管制措施，臨時封閉深中通道全線，具體解封時間視颱風發展情況另行公告。

港珠澳大橋：港珠澳大橋珠海公路口岸於7月20日凌晨2時30分起暫停出境通關服務，大橋主橋於凌晨3時30分起臨時封閉，解封時間將根據颱風情況另行公告。

黃茅海跨海通道：7月20日3時30分啟動交通管制措施，臨時封閉黃茅海跨海通道全線，具體解封時間視颱風發展情況另行公告。

瓊州海峽：瓊州海峽客滾運輸於2025年7月19日21時30分起全線停運，預計停運將持續2-3天。

珠澳出入境口岸：珠海市氣象台已於7月20日3時將颱風“韋帕”預警信號升級為紅色。拱北口岸、青茂口岸、珠澳跨境工業區專用口岸於7月20日6時起暫停通關服務，恢復通關服務時間另行通告。

颱風韋帕未來路徑圖。

國家防總對廣西動防汛防颱風四級應急響應

受颱風「韋帕」影響，20日至22日，廣西北部灣海面及南部地區將遭遇強風雨過程，局地降雨量可達300毫米以上。國家防總決定於7月19日18時針對廣西啟動防汛防颱風四級應急響應。

廣西海事局也於19日12時將防禦颱風等極端天氣應急響應級別由Ⅳ級提升為Ⅲ級。

海南繼續發布颱風四級預警

受颱風影響，19日下午至22日白天，海南省大部分海區有強風雨天氣；19日夜間至22日白天，海南島有強風雨天氣。海南省氣象局19日15時繼續發布颱風四級預警。海南省防災減災救災委員會19日15時30分啟動防汛防風Ⅳ級應急響應。

截至20日6時08分，廣東有84個颱風預警（4紅16橙40黃14藍10白）、27個暴雨預警（8橙19黃）和25個雷雨大風預警（6橙19黃），其中颱風紅色預警信號發布的範圍，為珠海全市、江門的新會和台山。

根據颱風紅色預警信號防禦指引，發布地區12小時內將受或者已經受颱風影響，平均風力可達12級以上，或者已達12級以上並將持續。當地已進入颱風特別緊急防禦狀態，請公眾密切關注颱風最新消息和政府及有關部門發布的防禦颱風通知。

從最新雷達影像圖上看，「韋帕」擁有相對清晰的眼區，其風眼周邊的螺旋雨帶，在20日早晨正在影響廣東。

廣東省氣象部門監測，20日5時到6時，廣東有5個氣象站錄得12級風，有9個氣象站錄得10級風，有34個氣象站錄得9級風，有61個氣象站錄得8級風，風力較大的站點有：珠江口外附近海面惠州石油平台36.4米/秒（12級）、惠州海面惠東南海域34.6米/秒（12級）、汕尾城區浮標站33.8米/秒（12級）、深圳深汕特別合作區鮜門鎮28.9米/秒（11級）、揭陽惠來縣神泉鎮28.7米/秒（11級）、珠海香洲區擔桿鎮28米/秒、粵東附近海面陸豐石油平台27.1米/秒、梅州豐順縣湯坑鎮25米/秒、潮州潮安區鳳凰鎮24.4米/秒、汕頭潮陽區河溪鎮22.9米/秒。