山東艦抵港！含中國海軍作戰主力　一文看清各艦威水史＋參觀資訊

7月3日早上，由航空母艦山東艦飛彈驅逐艦延安艦、湛江艦、飛彈護衛艦運城艦組成的海軍艦艇編隊抵達香港海域，正式開啟香港的訪問。



6時30分，深視新聞記者注意到作為可以最早看到航母編隊入港的地點之一，香港島西南邊的數碼港海濱公園已有不少市民和媒體在海邊聚集，還有市民專門帶瞭望遠鏡，希望更清楚地看到航母。

香港島西南邊的數碼港海濱公園早上6時30分已有不少市民和媒體在海邊聚集，還有市民專門帶瞭望遠鏡希望更清楚地看到航母。（深圳衛視）

香港島西南邊的數碼港海濱公園早上6時30分已有不少市民和媒體在海邊聚集，還有市民專門帶瞭望遠鏡希望更清楚地看到航母。（深圳衛視）

香港島西南邊的數碼港海濱公園早上6時30分已有不少市民和媒體在海邊聚集，還有市民專門帶瞭望遠鏡希望更清楚地看到航母。（深圳衛視）

7月3日至7日期間，組織系列開放參觀和文化交流活動，讓香港同胞更加直覺、深入地了解新時代國防和軍隊建設、發展情況。山東艦、湛江艦、運城艦人氣火爆，參觀票均已約滿，香港市民想看的軍艦到底有多帥？先睹為快！

點圖放大看更多山東艦航空母艦編隊照片及相關資訊：

+ 24

海軍艦艇編隊超強陣容一覽

山東艦，舷號17是首艘完全由我國自主設計、自主建造、自主配套的常規動力航空母艦。2019年12月17日，山東艦在海南三亞交接入列，人民海軍也從此進入「雙航母時代」。從近海到遠洋從體係到聯合，入列以來山東艦全面加強練兵備戰，在一系列重大演習演習中不斷破解限制戰力提升的難題，以一個個「突破」「創紀錄」跑出國產航母的強軍加速度。

延安艦，舷號106是我國完全自主設計建造的055型飛彈驅逐艦，最大排水量超過1萬噸，因此也被稱為「萬噸大驅」。此型艦隱身性強、適航性好、續航時間長、自動化等級高等特點，綜合作戰能力達到了世界先進水平。作為一艘以我國革命聖地延安命名的「紅色戰艦」，延安艦始終敢為人先、攻堅克難，先後圓滿完成重大演訓任務20餘次，榮立集體三等功1次。

湛江艦，舷號165是我國自主設計建造的052D型飛彈驅逐艦，也被廣大軍迷親切稱為「中華神盾」，作為人民海軍的主力作戰艦艇，它隱身性能好、預警能力強、綜合作戰能力突出，是航母編隊的「帶刀侍衛」。湛江艦曾多次在國際場合登場亮相，於2023年先後參加「蘭卡威」國際海事與航空展、「科莫多﹣2023」多國海上聯合演習，並於2024年國慶日期間對外開放。

運城艦，舷號571是我國自行設計建造的054A型飛彈護衛艦，具有較強的綜合作戰能力，是人民海軍主力作戰艦艇。加入人民海軍戰鬥序列16年以來，運城艦多次在實戰化演訓中創下紀錄，先後數十次完成重大演習聯演聯訓任務，3次赴亞丁灣、索馬利亞海域執行護航任務，曾出訪20多個國家，航跡遍及亞非歐、跨越三大洋，榮立集體二等功1次，集體三等功2次。

【延伸閱讀】瘋傳巴基斯坦用中國製殲-10CE擊落5架印度戰機 包括3架法製飆風（點圖放大瀏覽）：

+ 16

市民熱情高漲 山東艦參觀票「已約滿」

根據駐港部隊發布的消息，7月5日至6日，山東艦將對香港市民開放。市民可在指定區域參觀山東艦及戰鬥機、直升機等艦載武器裝備，觀賞訓練展示。本次艦艇開放活動透過駐港部隊官方微信公眾號「香江礪劍」，線上發放參觀票10000張，其中山東艦2000張，湛江艦、運城艦8000張。市民須持參觀票及個人身份證件，自行前往昂船洲軍營（深水埗區志昂路）。船艦開放期間，每天上午8時20分至下午16時30分，從昂船洲軍營西門接受安檢後入營參觀，駐香港部隊展覽中心同時開放給市民。

深視新聞記者實測發現，市民熱情高漲，參觀票預約相當火熱。截至7月3日8時，山東艦、湛江艦、運城艦的預約畫面均顯示「已約滿」。有香港立法會議員表示，山東艦此前從未對外開放，此次來港公開展示，彰顯國家對香港的特殊信任，市民熱情參與正是對這份榮耀的響應。根據香港民航處消息，山東艦編隊訪港期間，維多利亞港及部分海域將設立臨時飛行限制區，限制所有航空器進入。

在訪問香港前，山東艦剛在西太平洋完成了與遼寧艦編隊的遠海實戰化訓練。訓練中，兩支航空母艦編隊堅持實地訓練、聯戰聯訓、體系練兵；連動相關軍兵種兵力，組織互為條件、互為對手的實戰對抗，完成偵察預警、防抗打擊、對海突擊、對空防禦和艦載機跨晝夜戰術飛行等科目研練。

【延伸閱讀】解放軍英雌不止「翻版宋慧喬」徐楓燦 三八婦女節9女兵首亮相（點圖放大瀏覽）：