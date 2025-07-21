雲南49歲男司機越野車撞人致2死9傷　排除酒駕、毒駕嫌疑

7月21日，昆明警方發佈通報稱，7月20日，雲南昆明一位49歲男司機駕駛越野車撞上正常行駛的電單車與行人，逃逸過程中又撞上其他車輛，導致2人死亡，4人輕傷，5人輕微傷。



網傳事發現場。（影片截圖）

網傳事發現場。（影片截圖）

網傳事發現場。（影片截圖）

網傳事故現場影片顯示， 有人倒臥在地，地面上有散落鞋子與疑似衣物。昆明市公安局交通管理支隊7月21日發佈警情通報稱：7月20日13時16分，昆明市西山區金碧路發生一起道路交通事故。

經查，李某某（男，49歲，昆明市西山區人）駕駛一輛藍色小型越野車行駛至金碧路時，撞上正常行駛的電動自行車及行人，隨後駕車逃逸途中又與其他車輛及行人發生碰撞。事故共造成2人死亡，4人輕傷，5人輕微傷，受傷人員已送醫院救治，無生命危險。

網傳事發現場。（影片截圖）

網傳事發現場。（影片截圖）

目前，公安機關已將李某某拘捕，已排除酒駕、毒駕嫌疑。初步查明屬交通肇事逃逸，事故正在進一步調查處理中。