甘肅男駕車出車禍致女友截癱　承諾賠償兼結婚3個月後失聯

內媒《紫牛新聞》報道，甘肅一名白女士在今年4月乘坐男友駕駛的私家車出車禍導致脊髓損傷、截癱，而事故認定顯示為其男友承擔事故主責。女子男友承諾結婚負責，但卻於今年6月底失聯，留下白女士獨自面對高昂的康復費用。



女事主。（紫牛新聞）

女事主。（紫牛新聞）

白女士表示 ，事發2025年4月5日，她與男友張某一家前往某水庫附近聚餐，當時他們已經在談婚論嫁，計劃明年結婚。白女士描述，車輛右轉時，張男疑似分神與大貨車迎面相撞，經診斷，張男一家人均為輕傷，而白女士被診斷為脊髓損傷、截癱、身體多處骨折。當地交警出具的道路交通事故認定書顯示，張男承擔事故主要責任，貨車司機承擔次要責任，其餘人員無責。

事故現場。（紫牛新聞）

交通事故認定書。（紫牛新聞）

白女士表示，起初張男與其家人還來看望她，承諾二人會結婚，「他們也會負擔和照顧我以後的生活，該賠的也會賠。」4月29日，白女士在四川大學華西醫院康復醫學科辦理入院並繼續接受治療，一個月後又轉入成都某康復醫院綜合康復科。四川大學華西醫院出具的出院病情證明書顯示，白女士因被診斷有截癱、急性脊髓炎等問題。

醫院診斷。（紫牛新聞）

隨着她病情穩定，張男一家態度生變，6月下旬，白女士發現對方微信不回、全家失聯。隨後她在護工帶領下坐火車趕到張男家門口，仍未得到回應。

男友全家失聯。（子牛新聞）

目前，白女士的治療費用主要依靠事故中對方大貨車的20萬元交強險賠付，截至目前已使用近10萬元。然而，她每月的治療費約5萬元，還需額外支付護工費等。此外，她還患有神經痛，無法通過藥物緩解，未來可能還需要進行手術。

而白女士是單親家庭，家中務農無固定收入，還有兩位老人需要照顧，也幾乎沒有積蓄。白女士表示，若對方持續失聯，將通過法律維權。

律師表示，事故認定書已明確張某某違規駛入左道負主責，作為車輛使用人，他需承擔侵權賠償責任。即便失聯，白女士仍可將其列為第一被告，後續通過財產調查強制執行。若張某某車輛投保了車上人員責任險，該險種主要用於保障車輛使用過程中車上人員遭受人身傷亡時的賠償，白女士作為乘客可直接向該保險公司索賠。