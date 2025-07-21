新一輪颱風周三影響中國？未來10天西北太平洋將有1到2個颱風生成
撰文：許祺安
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「大暑」是二十四節氣中最炎熱的節氣，通常落在每年7月22日或23日。央視報道，颱風、暴雨和高溫是盛夏時節的高影響天氣，而本週（7月20日）這三種天氣依然會是絕對主角。從天氣預報來看，未來10天，西北太平洋還將有1到2個颱風生成，並將於周三起影響中國東部和南部海域。
截至目前，今年西北太平洋和南海已經生成6個颱風，與多年同期平均的6.1個相比偏少0.1個。其中，今年6月份生成2個，7月份到目前為止生成4個。另外，今年已經有3個颱風登陸我國，與多年同期平均的1.7個相比，偏多1.3個。
熱帶氣旋韋帕（Wipha）昨日( 20日）近距離襲港一日，天文台昨早發出10號風球（10號颶風信號），至下午4時10分才轉8號風球。據深圳天氣介紹，颱風韋帕目前已經遠離，但其環流雲系仍在不斷影響廣東沿海大部分地區。
深圳市三防辦提醒，颱風「韋帕」即便已經登陸，其強風暴雨的威脅仍未解除，未來兩日深圳出現暴雨的風險仍較大。
颱風韋帕｜環流雲系仍影響廣東沿海 料今明兩日深圳暴雨持續颱風韋帕｜廣東陽江沿海二次登陸 料將移入北部灣海面颱風韋帕登陸廣東省台山市沿海 由颱風級減弱為強熱帶風暴級颱風韋帕｜深圳灣口岸今日17時45分起恢復通關服務颱風韋帕．有片｜185cm記者深中通道旁連線 稱自己｢被風吹著跑｣