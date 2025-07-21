新一輪颱風周三影響中國？未來10天西北太平洋將有1到2個颱風生成

「大暑」是二十四節氣中最炎熱的節氣，通常落在每年7月22日或23日。央視報道，颱風、暴雨和高溫是盛夏時節的高影響天氣，而本週（7月20日）這三種天氣依然會是絕對主角。從天氣預報來看，未來10天，西北太平洋還將有1到2個颱風生成，並將於周三起影響中國東部和南部海域。



截至目前，今年西北太平洋和南海已經生成6個颱風，與多年同期平均的6.1個相比偏少0.1個。其中，今年6月份生成2個，7月份到目前為止生成4個。另外，今年已經有3個颱風登陸我國，與多年同期平均的1.7個相比，偏多1.3個。

圖為2025年7月18日，颱風「韋帕」逼近廣東省茂名時，天空出現閃電。 （VCG via Getty Images）

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上9時20分改發10號風球後，杏花邨風勢愈來愈大，來追風的市民都站不住腳，與清晨時判若兩個世界。（廖雁雄攝）

颱風韋帕｜環流雲系仍影響廣東沿海 料今明兩日深圳暴雨持續

熱帶氣旋韋帕（Wipha）昨日( 20日）近距離襲港一日，天文台昨早發出10號風球（10號颶風信號），至下午4時10分才轉8號風球。據深圳天氣介紹，颱風韋帕目前已經遠離，但其環流雲系仍在不斷影響廣東沿海大部分地區。

深圳市三防辦提醒，颱風「韋帕」即便已經登陸，其強風暴雨的威脅仍未解除，未來兩日深圳出現暴雨的風險仍較大。