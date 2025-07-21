商務部：中國社會消費品零售實際購買力　為美國1.6倍

7月18日，國新辦舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會。商務部部長王文濤在會上表示，2021年至2024年，從絕對值來看，中國的社會消費品零售總額（社零）絕對值已相當於美國的80%左右；從實際購買力來看，按照世界銀行的數據和算法，中國社零已超過美國，是美國的1.6倍。



王文濤提到，商務部在外貿領域展現出強勁韌性，貨物貿易規模持續穩居全球首位。出口和進口在國際市場的份額分別穩定在14%和10%以上，服務貿易規模保持全球第二的位置。

3月31日，顧客在西安賽格國際購物中心內購物休閒。（新華社）

在「十四五」期間，累計吸收外資已超過7000億美元的預期目標。對外投資保持穩健增長態勢，年均增速超過5%，總量規模穩居世界前三位置。

上半年，以舊換新政策共帶動銷售額超過2.9萬億元，約4億人次享受到補貼優惠。這些數據充分體現了中國消費市場的巨大潛力和活力。

6月15日，顧客在四川省樂山市一大型商場內挑選新款手機。（新華社）

針對未來發展，商務部表示將繼續減少服務消費領域的限制性措施。通過「對外開放」擴大醫療等領域的開放試點，引進更多優質服務。通過「對內放開」推動支持服務消費高質量發展的系列政策實施。