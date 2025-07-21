中國版N號房？Telegram爆十萬人群組　偷拍性侵影片涉90萬受害者

內地近期爆出疑似「中國版 N 號房」事件，引發輿論譁然。有大量用戶揭露，Telegram 等通訊軟件中出現名為「MaskPark 樹洞論壇」的私密群組，聚集逾十萬名男性成員，涉嫌非法分享偷拍影像與非自願性行為影片，受害者範圍涵蓋陌生女性、親友、學生與教師等多類型對象。據傳被害人數或高達90萬人。



據內地社群平台用戶披露，該論壇中不僅充斥偷拍內容，還包括極端變態的非法信息，例如有人自述性侵女兒的過程，甚至張貼偷拍男性如廁畫面以供群體意淫，性別暴力與侵害範圍令人震驚。

儘管事件引起廣泛關注，不少網民發現相關詞條與話題遭內地社群平台封鎖或限流，在微博無法進入熱門搜尋榜。有用戶質疑，官方是否有意壓制輿論，避免事件發酵。

另在小紅書等社群平台上，不少網民自發行動，協助受害者辨識風險。有一則熱傳貼文提及，一名左臂有「忍」字紋身的女學生疑似被偷拍，住處與浴室遭人安裝鏡頭。網民呼籲協助為其遮圖並聲援同樣有相似紋身的女性，盼能減少其心理壓力與恐懼。

目前這宗事件持續在內地網絡延燒中，包含微博、小紅書與 X（原推特）上的多個帳號持續發布相關資訊，並號召女性網民團結對抗平台限制。有網民批評，「這是一宗大規模的性犯罪數字共犯案，卻因社群審查難以曝光」。

截至目前，官方尚未就「MaskPark 樹洞論壇」事件作出正式回應。