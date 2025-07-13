南京紅姐｢只用3招｣釣上大量男人　兩性專家直言：其實他不算太差

南京一名38歲焦姓男子（網上被稱為「南京紅姐」、「紅老頭」）假扮女性相約多名男性發生性行為，並偷拍影片在互聯網傳播，事件震驚內地。不少網民議論南京紅姐為何能成功引誘到大量男子發生關係，而且其中甚至不乏外型英俊的人。對此，有台灣兩性專家點出關鍵3招，直指南京紅姐「其實不算太差！」



網上瘋傳「南京紅姐」假扮女人誘騙大量男子發生性關係。（網絡圖片）

網上瘋傳「南京紅姐」假扮女人誘騙大量男子發生性關係。（網絡圖片）

「南京紅姐」假扮女人誘騙大量男子發生性關係。（網絡圖片）

台灣兩性專家欣西亞在FB發文談及南京紅姐事件，她表示此事有許多面向值得探討，並歸結出南京紅姐有3招讓他能攻下大量男子。

首先是「免費的親密關係」的確令許多男人慾望高漲，當男人慾望被挑起時，唯一目標就是想被滿足，此時，這個人的長相、身材變得不再重要，「能解決我的慾望才是重點！」

其二，欣西亞指出當這些男人奔赴途中，滿心期待著要「洩洪」，所以就算對方的長相身材、甚至性別不是自己所期待，但「被洩洪」這件事已經深植心中，是 「箭在弦上不得不發」，慾望已衝破理智，採取任何手段都要達成目的，「只要有的吃就好！」

第三，欣西亞認為南京紅姐在聊天時，給予這些男人滿滿的情緒價值和安全感，「而且，跟我發生關係你不用任何討好，來了你也可以完全做自己！」等同於直接幫男人省去追逐的工作，「只要你來就能得到你想要的」，直接了當很乾脆。

欣西亞分析指出，一般社會在兩性上，大部分是以「女人想被追求的公式」進行，但南京紅姐卻直接採取「男人想被對待的方法」直球對決，當然會正中紅心。當有人願意提供免費的親密接觸，只要能洩洪，男人大多是很樂於接受的，無關長相、身材，甚至性別。最後她還說，看照片覺得南京紅姐有種疼愛男人的大姊姊風格，「其實不算太差！」