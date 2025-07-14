南京紅姐魅力在溫柔？心急男打唔開安全套包裝　1舉動獲網友大讚

南京偽娘網紅「紅姐（又稱南京紅姐、紅爺）」與多名男子發生性關係，期間進行偷拍及出售，相關畫面陸續流出引發眾人熱議，然而近期又有網友挖出一段影片，可見男子入房後急着要拆安全套，紅姐見狀馬上做出一個舉動，被網友稱讚：「雖然知道是男的，可是看着滿滿女性溫柔特質。」



近日有網友將紅姐與一名身穿大衣小哥入房的畫面放到網絡上，可以看到小哥一進房手裏就握着一盒安全套，接着連忙用指甲試圖摳開包裝，而紅姐這時見狀就順手拿出一把剪刀，網友見狀便直呼：「小伙子打不開保險套，紅姐立馬拿剪刀給他。」

即睇事發經過：



對於紅姐的細心舉動，不少網友紛紛留言：

．「雖然知道是男的，可是看着滿滿女性溫柔特質」

．「紅爺不是拿過來自己開，而是遞剪刀讓對方開，這點體貼小細節真溫柔」

．「好啦溫柔是真的、但是偷拍也是真的、偷拍還拿去販賣這個真的不行耶」



台灣兩性專家欣西亞日前就分析，免費的親密關係的確令許多男人慾望高漲，而當男人慾望被挑起時，唯一目標就是想被滿足。此時，這個人的長相、身材變得不再重要，能解決慾望才是重點。

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自稱加拿大人、在「最難入」的幼稚園任教 還是抖音網紅（點圖放大看更多Mike的照片）：

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