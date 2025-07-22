曾任西藏自治區政府主席　今年首個正部級「老虎」齊扎拉被雙開

周二（22日）上午，中央紀委國家監委網站公布，十四屆全國政協原常委、農業和農村委員會原副主任齊扎拉嚴重違紀違法，被開除黨籍和公職。齊扎拉也是今年首個通報落馬的正部級「老虎」。



經查，齊扎拉喪失理想信念，背棄初心使命，履行全面從嚴治黨主體責任不力，搞「形象工程」、「政績工程」，長期搞迷信活動，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，撥付公款用於違規接待，接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織原則，在組織談話時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中違規為他人謀利；廉潔底線失守，違規收受禮品、禮金，縱容、默許親屬利用其職務上的影響謀利；家風不正，對家屬失管失教；毫無敬畏之心，與商人老板沆瀣一氣，利用職務便利為他人在工程承攬、融資借款、公司經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

紀監部門點評，齊扎拉嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予齊扎拉開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

齊扎拉也是今年首個通報落馬的正部級「老虎」。（網上圖片）

公開資料顯示，齊扎拉為藏族，1958年8月生，雲南香格里拉人，1982年5月加入中國共產黨，1979年12月參加工作，中央黨校研究生學歷，十九屆中央委員。曾在雲南省內工作多年，擔任過迪慶州委副書記、州長、州委書記等職，於2010年5月升任雲南省委常委、迪慶州委書記。

2010年9月，齊扎拉調赴西藏自治區工作，歷任自治區黨委常委、統戰部部長、自治區政協黨組副書記，自治區黨委常委、統戰部部長、自治區政協黨組副書記、副主席，自治區黨委常委、拉薩市委書記等職，於2016年11月獲任西藏自治區黨委副書記，次月任自治區政府黨組書記，次年1月獲任自治區政府主席。2021年，齊扎拉卸任西藏自治區政府主席，後出任第十三屆全國人民代表大會民族委員會副主任委員。2023年3月，齊扎拉獲任第十四屆全國政協常委、農業和農村委員會副主任。

2025年1月23日，中央紀委國家監委網站通報稱，齊扎拉因涉嫌嚴重違紀違法接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。