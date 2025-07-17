河南一縣剛脫貧摘帽即斥資715萬建「牛郎織女」雕塑　多人獲刑

河南省平頂山市魯山縣耗資逾715萬元（人民幣．下同）建設的牛郎織女雕塑，因高昂造價及設計爭議於兩年前引發熱議。7月16日晚，平頂山市聯合調查組通報指，負有直接領導責任的魯山縣分管副縣長已被誡勉談話，相關責任人及涉案企業多人已獲刑。



魯山縣曾是國家扶貧開發重點縣，2020年才脫貧摘帽。2023年8月，魯山縣舉辦中國（魯山）七夕節，斥資715.2萬元的牛郎織女雕塑揭幕，卻因設計不佳及高額費用引發質疑。媒體追問時，魯山縣住建局工作人員態度惡劣，事件進一步發酵。當時，魯山縣成立聯合調查組，免去縣住建局黨組書記、局長黨某某職務，對辱罵記者的工作人員李某某給予政務記大過處分，並承諾徹查項目設計、造價及招標流程。

近兩年，市民持續關注調查進展。7月8日，平頂山市12345熱線回應稱調查仍在進行，內媒聯繫多部門未獲明確答覆。16日，聯合調查組通報詳細結果，指2023年8月25日事件引發輿論後，平頂山市委、市政府成立由市紀委監委牽頭的調查組，發現魯山縣在雕塑項目決策、實施中存在不規範及監管缺失問題。對縣委、縣政府主要負責人進行批評教育並要求深刻檢查，對分管副縣長給予誡勉談話。

調查還發現，項目存在先建後招、圍標串標及價格虛高問題。經第三方核算，項目結算造價僅207.19萬元。2023年8月29日，時任縣住建局負責人黨某亮因失職被免職；9月14日，分管招投標的副職李某被立案調查並留置，後被開除黨籍、公職，判處有期徒刑三年、緩刑三年，罰款20萬元。涉案企業睿澤藝術（深圳）有限公司被罰款30萬元，其法定代表人馬某雯獲刑六個月、緩刑一年，實際控制人馬某亮獲刑一年、緩刑一年半，工作人員何某生獲刑十個月、緩刑一年，三人分別被罰款2至3萬元。