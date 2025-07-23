超高清照曝光！殲-35機身現「飛鯊」徽章　暗示已列入中國海軍

解放軍殲-35隱形艦載戰機近日罕見曝光最清晰空中編隊飛行照片，引發外界高度關注。新曝光的兩架殲-35近拍照不僅清楚呈現「中國海軍」字樣及「飛鯊」徽章，亦顯示其已進入中國海軍航空兵序列。多名軍事觀察人士指出，這是殲-35正式進入少量生產並為登上福建號航母作準備的重要信號。



有媒體7月22日報道，內地軍事專家宋忠平分析指出，新照片與以往地面照片不同，為空中拍攝的緊密編隊畫面。他表示，機身上「中國海軍」與尾翼上的「飛鯊」徽章，是「殲-35已加入海軍航母航空兵，顯示它可能已服役，並正在建立作戰和後勤支援能力」的證據。

兩架中國殲-35艦載戰機緊密編隊飛行的罕見清晰照。（微博）

另據《戰區》（The War Zone）網站報道，這批影像疑似為官方刻意洩露，最早在周末於微博社群平台流傳，照片中清楚標示機體編號「0011」與「0012」，象徵其為初期少量生產批次（LRIP）。報道稱，這是迄今殲-35正式入列海軍航空兵的最強視覺證據。

宋忠平並指出，這些戰機未見傳統機頭皮托管，或顯示其已完成原型測試階段並進入正式生產。不過他也表示，現代空速系統不再需要傳統的外部皮托管，感測器如今可內嵌，提升戰機的隱形性能和空氣動力效率。

對於兩機並排飛行是否有特別戰略意涵，宋忠平認為無需過度解讀，稱兩架飛機，包含1架領機、1架僚機，「這是最基本的戰術編隊，這是標準程序」。

報道指出，殲-35未來將成為中國最新航母福建號的主力艦載機。在全面部署前，預計將先完成一系列陸基訓練。根據公開報道，福建艦已完成8次海試，外界普遍預期其將於今年底正式服役。

目前中國已成為繼美國之後，全球第二個同時擁有兩款第五代隱形戰機的國家，分別為陸基殲-20與艦載殲-35，美方則擁有F-22與F-35系列。