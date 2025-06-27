中國9月3日閱兵：解放軍新裝備有哪些看點？殲-35有望亮相？

中國9月3日將在北京天安門廣場舉行紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大閱兵，這將是習近平2012年出任中國最高領導人後第三次在天安門廣場閱兵。閱兵最大的看點，是解放軍將展示哪些新裝備。



2019年習近平第二次在天安門檢閱部隊。與2015年的抗戰勝利70周年閱兵式相同的是，這次檢閱車車牌繼續沿用國徽車牌。

參加2015年閱兵的東風-21D反艦彈道導彈。（資料圖片／視覺中國）

習近平分別在紀念抗戰勝利70周年、2019年紀念中華人民共和國成立70周年舉行過兩次大閱兵。與前兩次閱兵的背景相比，中國如今面臨的外部環境更加嚴峻複雜。比如，中美博弈更趨激烈，台灣民進黨政府正加快步伐向「台獨」邁進，俄烏戰爭持續了三年多仍無結束跡象，中東戰火不斷，地區大國伊朗被以色列打得十分狼狽，美國通過隱形轟炸機打擊伊朗核設施再次展示強大軍事實力，等等。

在中國高層看來，當今世界很不太平，中國仍面臨不同程度的安全威脅。因此，通過今年閱兵展示解放軍最新軍事成就，震懾以美國為主的潛在軍事對手，很有必要。

中央軍委聯合參謀部作戰局副局長吳澤棵介紹，今年閱兵既有傳統主戰力量展示，又有新域新質力量參閱。參閱裝備均為國產現役主戰裝備，在展示新一代傳統武器裝備的基礎上，也安排部分無人智慧、水下作戰、網電攻防、高超聲速等新型作戰力量參閱。

也就是說，今年參閱的裝備主要是現役裝備和無人智慧等新型作戰力量。由此可見，中國去年年底試飛的兩款六代戰機，以及傳說已久的隱身戰略轟炸機轟-20等，都還沒有服役，不大可能出現在閱兵式上。但空軍戰機以及海軍新型艦載機仍將是今年閱兵的重要看點。

國家主席習近平在2019年10月1日在天安門廣場舉行的慶祝中華人民共和國成立 70週年閱兵式上檢閱部隊。（Getty Images）

圖為2019年10月1日，中國舉行建國70周年閱兵儀式，展出東風-17高超音速彈道導彈。（Getty Images）

在今年5月的印巴空戰中，巴基斯坦使用中國研製的殲-10CE擊落了印度引進的法國「陣風」戰機，讓中國戰機大出風頭。儘管殲-10戰機仍可能在今年閱兵式上亮相，但它在中國已不屬於先進戰機。在殲-36等第六代戰機缺席的情況下，公眾更感興趣的是第五代隱身戰機殲-35和殲-20，尤其是從未在閱兵式上亮相的殲-35。

殲-35 原型機。（Twitter@Nickatgreat1220）

根據網民發佈的閱兵空中彩排視頻和照片，殲-35和殲-15T已在同一編隊中出現，顯示這兩款戰機將是中國航空母艦新一代主力艦載機，標誌著中國艦載機進入隱身時代。同時，艦載預警機空警-600也有望亮相閱兵式，表明該款預警機已經服役，將大幅提升中國航母編隊的遠洋預警和作戰能力。

中國首款五代機殲-20近些年頻繁亮相，已成為大型航展的常客。但央視等官媒不久前引述殲-20飛行員稱，殲-20年每年甚至每月都在進化，雙座的殲-20S據傳也在密集試飛。殲-20S的後座飛行員主要負責操控和指揮無人僚機作戰，探索有人機加無人僚機這一全新空戰體系。殲-20S會不會與隱身無人機組成空中編隊亮相閱兵式，也將是一個看點。

中國空軍公開「殲-20」發射導彈成功擊中目標的影片。

另外，搭載中國國產渦扇-20發動機的大型運輸機運-20B可能亮相閱兵式，標誌著中國空軍投送和空中加油能力進一步升級。無人機更是中國的優勢領域，攻擊-2、彩虹-7、攻擊-11等察打一體和隱身無人機有望編隊飛越長安街。

同時，中國將繼續展示在超高聲速導彈方面的領先實力。東風-17的改進型（也有人稱東風-27），以及新型遠端反導平臺紅旗-29也可能在閱兵式上登場，顯示解放軍的區域拒止和反介入能力又上新臺階。

至於「新域新質作戰力量」，除了傳統的空地主戰裝備，預計閱兵式將以實體裝備展示解放軍在無人智慧、水下作戰、網電攻防等方面取得的進展，比如殲-16D電子戰飛機、智慧水雷、無人潛航器、機器狗等。

在戰略導彈方面，雖然有傳聞稱中國已研製出東風-51洲際導彈，但東風-41洲際導彈仍可能在今年閱兵式上壓軸出場。作為戰略「大殺器」，東風-41已足以對任何對手造成無法承受的毀傷，而且俄烏戰爭和中東戰爭都顯示，常規武器在現代戰爭中比核武器更重要。

今年以來，俄羅斯和美國先後舉行了閱兵式。俄羅斯閱兵仍在展示機械化軍隊的鋼鐵洪流，美國閱兵則更像是為特朗普生日舉行派對。中國高層歷來將閱兵視為大事，並將通過閱兵釋放更多的政治、軍事和外交資訊。

2025年6月14日，美國華盛頓，圖為美國陸軍建軍250周年閱兵儀式舉行。（Reuters）

在閱兵儀式中，美國軍人的步操被指低能量、協調感不足（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載，作者為于澤遠。

