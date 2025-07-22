受賄逾4245萬元　司法部原副部長劉志強一審被判13年

撰文：孫聖然
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司法部原黨組成員、副部長劉志強受賄一案，周二（7月22日）在安徽省蕪湖市中級人民法院一審公開宣判。劉志強犯受賄罪，被判處有期徒刑十三年，併處罰金300萬元人民幣。

經審理查明，2007年至2024年4月，被告劉志強利用擔任公安部國際合作局局長，青海省副省長、省公安廳廳長，司法部黨組成員、副部長，國家禁毒委員會委員等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為他人在企業經營、項目承攬、業務推廣、職務晉升等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受相關人員給予的財物合共逾4245萬元人民幣。

蕪湖市中級人民法院認為，被告劉志強的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，應依法懲處。鑒於其到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物大部分已追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

5月9日，蕪湖市中級人民法院公開開庭審理了該案。庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告劉志強及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，劉志強進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。

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