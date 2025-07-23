特朗普擬重稅製藥業　全球藥企掀起「入華潮」搶佔創新藥紅利

美國投資銀行傑富瑞集團本月發布的一份報告顯示，今年截至目前，在與全球跨國製藥公司達成的授權交易中，中國創新藥企的數量和金額佔比都創下歷史新高。有英媒於7月22日評價，這凸顯出即使面臨美國關稅壓力，大型跨國藥企仍正越發倚重中國創新藥企。



報道介紹，所謂授權交易，其模式一般是：跨國公司向中國藥企支付一筆費用，獲得其研發的早期藥物在中國以外市場的獨家銷售權；如果該藥物透過臨床試驗，中國公司則將獲得更多收益。報道援引報告稱，今年上半年，中國藥企在這類與跨國藥企的授權合作中，佔全球交易總數的18%、交易金額的32%，均創下紀錄。

報道指出，在所有大型製藥公司中，阿斯利康今年與中國藥企簽署的授權交易數量最多。根據摩根士丹利7月15日發布的一份報告，阿斯利康今年已與5家中國藥企達成至少136億美元的授權交易。其中，阿斯利康6月宣布與石藥集團達成戰略研發合作，聚焦AI驅動的新型口服小分子藥物開發，總潛在價值超過53億美元。

英國藥廠阿斯利康。 (REUTERS)

此外，美國製藥公司艾伯維、默沙東、輝瑞和再生元在2025年上半年也都與中國藥企簽署了數以十億美元計的授權協定。據悉，今年最大的一筆來自輝瑞，該公司與三生製藥簽署了一項60億美元的合作協定，用於開發一種抗癌藥。輝瑞表示，計畫在美國本土生產這款藥物。

英媒評價，這凸顯出即使中國面臨美國關稅壓力，阿斯利康、輝瑞等大型跨國藥企仍正越發倚重中國創新藥企。目前，特朗普政府正加緊敲定對全球製藥行業徵收「前所未有」的關稅，特朗普上周稱，有可能在7月底前公布具體相關措施。自4月以來，多家製藥公司在監管文件中警告股東稱，關稅將危及企業利潤。

傑富瑞集團分析，跨國製藥公司之所以紛紛轉向中國，是因為它們面臨藥價下行壓力以及重磅藥物專利到期的問題。「我們認為，中國生物科技公司正在重塑美國生物製藥行業的格局，因為從中國引進技術資產可以為跨國公司提供一種解決方案，使其能夠以經濟實惠的方式在可控的時間內緩解壓力。」報告寫道。

美國藥廠輝瑞（Pfizer）在紐約街頭的一個廣告，指「科學會勝利」。（Reuters）

報道說，與此同時，中國藥企也為了進一步的發展積極尋求海外擴張。受上述利好帶動，中國生物科技股市表現強勁。今年截至目前，香港恒生生物科技指數的回報率達79%，高於恒生指數的24.6%。

特朗普政府希望透過關稅讓製造業回流美國。然而，前美國食品藥品監督管理局（FDA）局長、現任職於杜克大學的馬克．麥克萊倫（Mark McClellan）指出，中國在生物技術創新方面正領先於美國，「從關稅的角度來看，將更多（製藥）製造業務回流並非一朝一夕之功」。

美國企業研究所（AEI）研究員柯爾斯滕．阿克塞爾森（Kirsten Axelsen）直言，特朗普「喜歡用大棒而不是胡蘿蔔」來迫使製藥公司降低美國藥品價格，但中國正在透過降低藥物開發成本來贏得製藥公司的青睞。她舉例說，中國的臨床試驗完成速度，就比美國更快。

「所有這些（製藥）資金都流向了中國，因為中國投資了他們的行業，而美國政府卻沒有」，阿克塞爾森說，「如果（特朗普）政府能從中得到的啟示，那就是：當你投資於生物科技產業，全世界都會追隨你。」

事實上，近幾個月來，中國在全球醫藥領域的加速崛起一直是西方媒體關注的話題。去年9月，中國藥企康方生物的抗癌新藥在一項中國研究中展現出比默沙東全球暢銷藥Keytruda更好的療效，被《華爾街日報》等美媒形容為「中國生物技術的DeepSeek時刻」。

「中國生物技術的進步與該國在人工智能（AI）和電動汽車領域的突破一樣迅猛，超越了歐盟，趕上了美國。」《彭博社》7月14日統計發現，中國2024年進入研發階段的新型藥物（涵蓋癌症、減重等領域）數量激增至1250多種，不僅遠超歐盟，還幾乎追平了美國的1440種。這讓該美媒驚呼全球生物製藥行業正在經歷「翻天覆地的變化」（tectonic shift）。

圖為2023年11月28日，在中國北京舉行的首屆中國國際供應鏈促進博覽會（CISCE）上，藥廠阿斯利康（AstraZeneca ）設有展位。（Reuters）

此前，美國Axios新聞網5月29日也曾報道，近來多項數據顯示，中國已成為全球藥物研發的關鍵力量，不僅藥物臨床試驗年度登記量超過美國，在建實驗室規模也大幅領先。這在不少美國政客中引發憂慮。數據顯示，2024年中國在世界衛生組織國際臨床試驗註冊平台（ICTRP）登記的臨床試驗總量超過7100項，而美國約為6000項。

「中國新藥研發的規模是前所未見的。」自2003年以來一直在為醫療公司提供中國市場戰略諮詢的艾意凱諮詢（上海）主管合夥人陳瑋指出，中國產品不僅研發速度很快，而且很有吸引力。美國藥品諮詢服務和解決方案提供商Norstella副總裁丹尼爾．錢塞勒（Daniel Chancellor）則分析，按目前的發展軌跡，「僅從新藥上市數量來看，斷言中國將在未來幾年超越美國，這並不是聳人聽聞」。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

