中國藥物臨床試驗數超美國　FDA前局長憂：未來或所有藥都中國製

美國Axios新聞網5月29日報道指，近來多項數據顯示，中國已成為全球藥物研發的關鍵力量，不僅藥物臨床試驗年度登記量超過美國，在建實驗室規模也大幅領先。



中國已成為全球藥物研發的關鍵力量。（VCG）

報道指，數據顯示，2024年中國在世界衛生組織國際臨床試驗註冊平台（ICTRP）登記的臨床試驗總量超過7100項，而美國約為6000項。

此外，美國世邦魏理仕（CBRE）今年4月發布的一份報告指，在過去10年，中國的製藥與醫療技術專利數量增長了379%。

報道又指，中國生物科技公司已經從早期模仿美國技術、製造仿製藥的模式，逐步轉型為原創新藥的開發者，這些新藥在癌症、自身免疫疾病等領域具有潛在主導地位。

美國食品和藥物管理局（FDA）前局長戈特利布（Scott Gottlieb）本月初也撰文，敦促美國政府採取措施簡化FDA的監管程序，以降低美國境內藥物研發成本，守住美國在全球生物醫藥的領導地位。

戈特利布稱，「美國生物技術產業曾經是世界羡慕的對象，但如果我們不加小心，未來每一種藥都可能是在中國製造的」。