貴州一山體現巨大裂痕疑與採礦有關　村民：在家中聽到山上響動

貴州畢節金沙縣安洛鄉大賢村發生山體開裂，山上出現巨大裂痕，清晰可見。有村民稱，曾在家中聽到山上響動。鄉政府正在協調第三方上山勘探。



《瀟湘晨報》報道，大賢村村民介紹，網傳航拍中的巨大裂縫，是村民們6月1日上山砍樹後才看到，周圍的山上也有多處開裂，裂縫「看不見底」 。

山體開裂現出巨大裂縫。（瀟湘晨報）

村民稱，有家煤礦在當地採礦長達18年，2019 年開始山上就出現裂縫，當時只有輕微裂縫，沒有引起重視，「煤礦在井下放炮家裏聽得見，門、窗戶都在振動，最近雨季，在家都能聽到山上響動」。

6月5日，安洛鄉政府的工作人員稱，已得悉相關情況，近日在協調第三方在山上勘驗，確保沒有危險。工作人員稱，2019 山體已出現裂口，當時曾安排勘驗，近日再次接到群眾反映，於是再次安排勘驗，不過具體情況需要向上級了解。

村民稱裂縫「看不見底」。（瀟湘晨報）

金沙縣自然資源局工作人員稱，將向當地了解情況，待有具體安排後再通知鄉政府。

此前，《新京報》曾報道， 2023年6月20日11時許，大賢村大水井組一字岩發生岩體垮塌，垮塌區域為已劃定的危險封控管理區內，無人員傷亡，初步估算垮塌約 6000 立方米。