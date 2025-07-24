內地機場嚴查旅客尿袋　市監局在全國開展質量安全集中整治

內地機場嚴查旅客尿袋（又稱移動電源、充電寶），並要求必須擁有3C標識。近日，市場監管總局印發《關於開展充電寶質量安全集中整治的通知》，稱今年7月至9月，在全國部署開展尿袋質量安全集中整治，具體包括5方面。



在強化CCC認證（3C認證）監管方面，對已獲得CCC認證的產品及其生產者、生產企業，組織認證機構深入開展「回頭看」，組織開展CCC認證標誌改革試點，完善CCC認證標誌核驗機制。運用數字化手段，實現產品信息、生產企業、認證證書、發證機構等關鍵信息可查詢、可追溯，有效防範假冒CCC標誌、虛假認證等違法行為。

在加強質量監督抽查方面，持續加大網絡銷售尿袋產品質量監督抽查力度，重點抽查網紅熱銷、低價促銷的尿袋產品，擴大抽查覆蓋面，增加抽查批次。

大批沒有3C認證的尿袋被內地機場安檢攔下。（小紅書）

在全面加強監管執法方面，從嚴查處擅自出廠、銷售以及在其他經營活動中使用未經CCC認證的尿袋，生產銷售不符合強制性國家標準，摻雜摻假等違法違規行為，及時曝光重大典型案例。

在加大召回力度方面，通過消費者投訴、產品事故報告、產品傷害監測、網絡輿情監測等渠道，對尿袋企業進行全覆蓋缺陷線索信息監測、分析與排查。加強缺陷尿袋產品召回，督促電商平台停止銷售，切實做好召回保障工作。

在壓實平台主體責任方面，督促電商平台加強網店資質審核和違規行為管理，建立完善問題尿袋檢查監控制度。加快推動尿袋產品賦碼核驗試點工作，持續完善CCC認證聯網核查機制。