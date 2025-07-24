羅馬仕尿袋自燃致友人三級燒傷　事主：購入未滿一年，非召回批次

上海有網民在社交平台發文稱，日前朋友放在褲袋內的羅馬仕行動電源（尿袋；充電寶）突然起火，經醫院診斷，確定左下肢為Ⅲ度燒傷。據悉，事件中起火的行動電源並非羅馬仕早前召回的批次，購入未滿一年。深圳市市監局回應稱，將敦促涉事企業盡快查實自燃原因。



事主稱，日前與朋友在街上行走時，突然見到有陣黑煙從眼前飄過，「想找是哪裏飄過來的，結果看到朋友褲子著火了」。她表示，當時火勢越燒越大，他們手上沒有水，朋友也無法直接用手取出行動電源，最後褲袋被燒穿，朋友立即將行動電源踢到草叢，但火勢依然沒有停，冒出濃濃黑煙。

有網民稱，日前朋友放在褲袋內的羅馬仕行動電源突然起火。（小紅書）

朋友的褲袋被燒穿。（小紅書）

消防員趕到後用滅火器和冷水滅火。左上角為事主朋友被燒傷的圖片。（小紅書）

事主稱，當時她讓朋友立即到附近商場用冷水沖洗傷口，她則留在現場拍照、拍片，消防員趕到後用滅火器和冷水滅火，「起碼有五分鐘，但是電池還在反應，不斷冒煙，我不敢把它撿起來，加上消防隊員和我說需要去瑞金燒傷科看看，我就趕緊先行離開了。醫生說是三級燒傷，需要做植皮手術，整個費用大概在3萬-4萬元」。

《都市快報》報道，發帖者王女士介紹，當時從冒煙到看見明火，「非常快，不到10秒！」、「這個充電寶的燃燒過程至少有七分鐘」。朋友事後已在醫院做清創並接受治療。據上海瑞金醫院的急診病歷顯示，灼傷部位為左下肢，灼傷原因為「充電寶」。

急診病歷顯示，灼傷部位為左下肢，灼傷原因為「充電寶」。（都市快報）

據介紹，燒傷通常分為四級：Ⅰ度、淺Ⅱ度、深Ⅱ度、Ⅲ度。Ⅲ度燒傷（全層皮膚壞死），損傷範圍表皮、真皮全部壞死，累及皮下脂肪層。無法自癒，需植皮或皮瓣修復，必然遺留嚴重疤痕和功能障礙。

王女士稱，自燃的行動電源是2024年10月購買，使用期未滿一年，且並非羅馬仕早前召回的批次。事後她已報警，但因沒有涉及案件，警方沒有受理。

王女士表示，事發當日下午最高溫度為33℃，「並沒有很熱，我朋友不管是身體還是心理都造成了嚴重傷害」，又稱「我們更不清楚，植皮後續還要恢覆多久，對今後的生活有沒有影響？」

事主稱，自燃的行動電源是2024年10月購買，使用期未滿一年。（都市快報）

事主稱，自燃的行動電源並非羅馬仕早前召回的批次。（都市快報）

客服沒有正面回應行動電源自燃一事如何解決。（都市快報）

另據《中國新聞周刊》報道，上海市黃浦區市場監督管理局工作人員表示，當事人需要聯繫購入該行動電源屬地市監局調查處理，事故原因是否與天氣或產品本身有關，還需要進一步鑑定調查。

深圳市市場監督管理局工作人員回應稱，已關注此事，將敦促涉事企業盡快查實自燃原因，如存在違法違規行為，將依法嚴肅處理。